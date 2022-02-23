Власть в Германии может в ближайшее время измениться. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что проект «Северный поток — 2» может быть полностью остановлен.

«Полагаю, что в Германии довольно скоро будет другой министр экономики, да и вообще другое правительство, — заметил Вассерман. — Напомню, что данная правительственная коалиция в ФРГ сложена из трех партий, причем партия «Свободные демократы» весьма правая и довольно тесно связана с германскими производственными магнатами. А действующий глава немецкого экономического ведомства представляет «Зеленых» — крайних борцов со всеми видами производств. Борцов, вся политика которых сводится к словам робота Бендера из «Футурамы»: «Убить всех человеков».

ФБА «Экономика сегодня» /

По словам парламентария, иным способом, кроме как «уничтожением человечества», требования «Зеленых» не осуществить.

«Так вот есть у меня сильное подозрение, что в ближайшее время удастся добиться выхода «Свободных демократов» из правящей коалиции, чтобы «Зеленые» не могли больше блокировать производство в Германии», — резюмировал депутат.

Ранее политолог Дмитрий Вородин вспомнил о судьбе украинского проекта столетней давности.