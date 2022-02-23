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В «Химках» объяснили нехваткой эмоций назначение Юрана тренером команды

Спорт
В «Химках» объяснили нехваткой эмоций назначение Юрана тренером команды
Global Look Press  /  Alexander Wilf/Russian Look

Москва, 23 февраля. Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков объяснил, почему Сергей Юран был выбран на пост нового главного тренера подмосковной команды.

Он напомнил, что это третий приход российского специалиста в футбольный клуб. По его словам, Юран способен привнести в коллектив необходимые эмоции.

«Сейчас команда собрана из хороших специалистов, но нам не хватает некого сплочения, эмоций. Сергей Николаевич как раз может своей харизмой полностью этот пробел закрыть. Понятно, времени до старта второй части РПЛ остается немного. Зная Юрана, ему эта задача по силам», — передает слова Терюшкова «Чемпионат».

Напомним, накануне клубная пресс-служба «Химок» объявила, что Игорь Черевченко покинул пост главного тренера подмосковного клуба. Уточнялось, что стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию. За текущий сезон специалист дважды возглавлял команду из Подмосковья.

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футбол Игорь Черевченко химки сергей юран
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