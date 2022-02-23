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19FortyFive: российский танк «Армата» будет «настоящим зверем» на поле боя

Армия
19FortyFive: российский танк «Армата» будет «настоящим зверем» на поле боя
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 23 февраля. Американские военные аналитики рассказали, когда Россия сможет активно применять новые танки «Армата», которые были впервые представлены широкой публике в мае 2015 года.

В публикации издания 19FortyFive убеждены, что новый российский танк «Армата» может стать «настоящим зверем» на поле боя и будет представлять серьезную угрозу для любых противников. Специалисты отметили преимущества необитаемости танковой башни. Экипаж располагается в бронированной капсуле, удаленной от орудия и боеукладки.

Аналитики также обратили внимание на многослойную броню боевой машины и систему активной защиты «Афганит». Высоко отмечены особенности радиопоглощающего покрытия и радиолокационной станции новейшей конструкции.

Авторы статьи напомнили, что российская «Армата» весит 48 тонн и может достичь скорости 88 километров в час. Одной заправки достаточно для преодоления 500 километров. Предполагается, что стоимость одной единицы Т-14 составляет примерно четыре миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что РФ имеет впечатляющую историю танкостроения, а бронемашины отечественного производства пользуются огромной мировой популярностью. Отмечается, что танк Т-72 и его модификации, несмотря на возраст, остаются актуальной боевой силой, передает Infox.

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