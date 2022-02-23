19FortyFive: российский танк «Армата» будет «настоящим зверем» на поле боя

Вашингтон, 23 февраля. Американские военные аналитики рассказали, когда Россия сможет активно применять новые танки «Армата», которые были впервые представлены широкой публике в мае 2015 года.

В публикации издания 19FortyFive убеждены, что новый российский танк «Армата» может стать «настоящим зверем» на поле боя и будет представлять серьезную угрозу для любых противников. Специалисты отметили преимущества необитаемости танковой башни. Экипаж располагается в бронированной капсуле, удаленной от орудия и боеукладки.

Аналитики также обратили внимание на многослойную броню боевой машины и систему активной защиты «Афганит». Высоко отмечены особенности радиопоглощающего покрытия и радиолокационной станции новейшей конструкции.

Авторы статьи напомнили, что российская «Армата» весит 48 тонн и может достичь скорости 88 километров в час. Одной заправки достаточно для преодоления 500 километров. Предполагается, что стоимость одной единицы Т-14 составляет примерно четыре миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что РФ имеет впечатляющую историю танкостроения, а бронемашины отечественного производства пользуются огромной мировой популярностью. Отмечается, что танк Т-72 и его модификации, несмотря на возраст, остаются актуальной боевой силой, передает Infox.