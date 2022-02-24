Динамика инфляции: эксперт объяснила, что повлияло на изменение цен в Крыму

Цены на потребительскую корзину для крымчан в январе 2022 года выросли, по сравнению с началом прошлого, на 9,3%. О причинах такой динамики стоимости товаров и услуг в регионе рассказали ФАН эксперты отделения Банка России по Республике Крым.

Почему дорожали овощи и фрукты?

«Динамику инфляции определяют три категории: продукты, непродовольственные товары и услуги. Всего их в потребительской корзине более 500 наименований. Банк России анализирует именно годовое изменение цен на отдельные товары и услуги для того, чтобы исключить влияние сезонности и иных факторов и представить максимально объективные оценки показателя инфляции», — пояснил руководитель направления экономического отдела отделения Банка России по Республике Крым Елена Денисенко.

Годовая инфляция в регионе в январе по сравнению с декабрем ускорилась на 0,6 п.п. Причина ее роста — сокращение предложения некоторых продовольственных и непродовольственных товаров и продолжающийся рост издержек производителей и поставщиков. Но в то же время годовой прирост цен на услуги в регионе снизился.

Основной вклад в ускорение инфляции внесли продукты, поскольку годовой прирост цен на них увеличился до 12,4%. Особенно заметно ускорился темп роста цен на некоторые овощи и фрукты, чему есть несколько причин.

Как объяснила эксперт, в этом году зима оказалась более холодной, что потребовало от хозяйств дополнительных затрат на обогрев теплиц, в результате чего дорожали огурцы и помидоры. Цена капусты и моркови росла из-за низкого урожая в 2021 году: этому тоже способствовало ухудшение погоды в период посадки и созревания, а также сокращение посевных площадей. Из-за уменьшения импортных поставок дорожали и апельсины, зато их качество на российских прилавках стало гораздо выше после усиления контроля со стороны Роспотребнадзора. Кстати, яблоки — одни из продовольственных товаров, на которые цены в прошлом году снижались в годовом выражении. Пик снижения пришелся на июль благодаря хорошему урожаю крымских яблок.

Пресс-служба Отделения по Республике Крым Банка России

О косметике и гаджетах

Из непродовольственных товаров, пользующихся спросом, заметный вклад в динамику инфляции в январе внесли товары для красоты, уборки и девайсы. Снижение цен на парфюмерно-косметические средства в начале года замедлилось, а на моющие и чистящие рост цен ускорился. Причиной тому стало увеличение производственно-логистических издержек.

Ситуация с ускорением роста цен наблюдалась и с компьютерами и смартфонами. Предложение гаджетов заметно сократилось из-за дефицита на мировом рынке электронных комплектующих и перебоев с их поставками из Китая.

Вместе с тем с апреля 2021 года в Крыму наблюдалось снижение (в годовом выражении) цен на стиральный порошок. На это повлияла гибкая ценовая политика и акционные предложения производителей бытовой химии на фоне роста ее предложения в регионе.

Пресс-служба Отделения по Республике Крым Банка России

Стоимость проезда и инфляция: где связь?

Годовой прирост цен на услуги в январе снизился до 5,6% после 6,4% в декабре прошлого года. Сдерживающее влияние на инфляцию оказало снижение годовых темпов прироста цен на услуги пассажирского транспорта. В этом году цены на проезд в городском автобусе, троллейбусе и трамвае не изменились, но повлияли на общую инфляцию. Причиной этому стало повышение платы за проезд в январе 2021 года по решению региональных органов власти из-за роста издержек перевозчиков (на ГСМ, комплектующие, обновление парка транспортных средств).

Кстати, с февраля 2021 года в регионе в годовом выражении снизилась абонентская плата за пакет услуг сотовой связи, что по-прежнему оказывает сдерживающее влияние на общую инфляцию. Этому способствовала гибкая тарифная политика операторов сотовой связи — в условиях высокой конкуренции компании стремятся привлечь новых и удержать уже существующих клиентов.

Пресс-служба Отделения по Республике Крым Банка России

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5-6% в 2022 году и вернется к цели в середине 2023 года. В дальнейшем годовая инфляция будет находиться вблизи 4%. Это уровень, который Банк России считает оптимальным для комфортной жизни людей и сбалансированного роста экономики.

Напомним, ранее экономист Виктор Реутов объяснил ФАН, почему крымским банкам не страшны новые санкции Великобритании. Он назвал это обычным популизмом со стороны Лондона.