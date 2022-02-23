«Безнаказанный расстрел Безоружного противника с Безопасного расстояния»: Вассерман о методах Киева

Террористическая группировка «Украина» надеется еще долго действовать в режиме «три Б». Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Анатолий Вассерман.

Ранее командование сухопутных войск ВСУ заявило, что с 23 февраля начинает призыв резервистов в ряды Вооруженных сил Украины. Их возраст колеблется в промежутке от 18 до 60 лет, максимальный срок службы — один год.

«Думаю, этот ход — такая же пропаганда, как и практически все, что исходит от руководства Украины. Я не вижу за Киевом никаких выигрышных шагов в случае реального вооруженного противостояния — там даже нет возможности сыграть вничью. Однако я полагаю, что террористическая группировка «Украина» надеется еще долго действовать в режиме «три Б»: Безнаказанный расстрел Безоружного противника с Безопасного расстояния. Собственно, в Киеве и раньше ничего другого сделать не могли, а уж после того, как их армию несколько лет подряд натаскивали натовцы, так и подавно ничем иным они заниматься не смогут», — заявил Вассерман.

Федеральное агентство новостей /

Он еще раз подчеркнул, что вся история с «призывом» — чистой воды пропаганда.

«Вот, мол, посмотрите, как нас прут злые москали, помогите, люди добрые, чем можете! — заметил депутат. — Такие методы рассчитаны прежде всего на внутреннюю аудиторию, чтобы внушить им, что «все сложилось так плохо, что посреди переправы коней не меняют». Ну, и, конечно, цель этой пропаганды заключается в том, чтобы подтянуть какую-то импортную помощь».

Ранее политолог Дмитрий Вородин вспомнил о судьбе украинского проекта 100-летней давности.