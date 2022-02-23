Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 февраля 14:09
14:06
Армия
Экс-депутат Рады Царев посоветовал ВСУ бежать без оглядки из Донбасса
14:05
Общество
Видеохостинг YouTube заблокировал канал главы ДНР Пушилина
14:05
Происшествия
Толкнувшему школьника в стену учителю из Хабаровска вынесли приговор
14:05
Политика
Сивков: Всего один ход России может усмирить ВСУ и закончить конфликт в Донбассе
14:03
Политика
Власти Украины вводят дополнительные ограничения на погранучастках с РФ и Белоруссией
14:02
Общество
Украинец: Люди в Харькове, Днепропетровске и Одессе хотят домой ― в Россию
14:02
Армия
Народная милиция ДНР: ВСУ обстреляли три населенных пункта за 50 минут
14:01
Происшествия
В Петербурге мошенник убедил пенсионерку отдать 300 тыс. рублей за «спасение» дочери
14:01
Спорт
Збигнев Бонек предупредил, что ФИФА накажет Польшу в случае бойкота матча с Россией
14:00
Общество
Артисты ЦАТРА положительно восприняли назначение Кустурицы на должность главного режиссера
Все новости

Обманутая пенсионерка живет в аварийном доме в Перми

Видео

Двухэтажный дом в Перми был признан аварийным, и всех жителей переселили в новые квартиры. Всех, кроме одной пенсионерки, которая продолжает выживать в полуразрушенном здании почти без коммунальных благ.

85-летняя пенсионерка Эльза Орлова вспоминает, как однажды в ее квартире появился неизвестный мужчина. Незнакомец открыл дверь своим ключом и объявил о том, что ему принадлежит часть ее жилплощади. Якобы он получил в наследство одну из комнат от бывшего законного владельца. Когда женщина лежала в больнице, мошенник, воспользовался ее документами и переписал всю квартиру на себя.

«Этот человек, я не знала об этом, подделал документы, украл паспорт. Когда он мог украсть паспорт? Ведь, если дарственную ты делаешь, наверное, надо ведь документы какие-то. Нашел женщину, съездил в это бюро по регистрации жилой площади», — рассказала пенсионерка.

Эльза Орлова подала в суд, где был возбужден процесс о признании договора дарения недействительным. Но слушания длятся уже третий год, и сколько еще ждать решения пока непонятно. Женщине тяжело передвигаться, родственников у нее не осталось. Единственный человек, который ей помогает — это ее знакомая из соседнего дома Ольга.

«От одной девушки она узнала, что квартира ей не принадлежит. Соответственно, мы сделали выписку из ЕГРН и действительно узнали, что по договору дарения перешла постороннему человеку. <…> Она не может выехать. Договор дарения с обременением, поэтому мы решили обратиться в суд. Вот суды длятся уже третий год», — отметила Ольга.

До вступления решения суда в законную силу передача квартиры в муниципальную собственность невозможна. Так что женщине приходится выживать в разрушающемся здании, греясь у единственного обогревателя.

Вернуться назад
Все новости / Видео / Обманутая пенсионерка живет в аварийном доме в Перми
пермь мошенники пенсионерка
Комментировать