Обманутая пенсионерка живет в аварийном доме в Перми

Двухэтажный дом в Перми был признан аварийным, и всех жителей переселили в новые квартиры. Всех, кроме одной пенсионерки, которая продолжает выживать в полуразрушенном здании почти без коммунальных благ.

85-летняя пенсионерка Эльза Орлова вспоминает, как однажды в ее квартире появился неизвестный мужчина. Незнакомец открыл дверь своим ключом и объявил о том, что ему принадлежит часть ее жилплощади. Якобы он получил в наследство одну из комнат от бывшего законного владельца. Когда женщина лежала в больнице, мошенник, воспользовался ее документами и переписал всю квартиру на себя.

«Этот человек, я не знала об этом, подделал документы, украл паспорт. Когда он мог украсть паспорт? Ведь, если дарственную ты делаешь, наверное, надо ведь документы какие-то. Нашел женщину, съездил в это бюро по регистрации жилой площади», — рассказала пенсионерка.

Эльза Орлова подала в суд, где был возбужден процесс о признании договора дарения недействительным. Но слушания длятся уже третий год, и сколько еще ждать решения пока непонятно. Женщине тяжело передвигаться, родственников у нее не осталось. Единственный человек, который ей помогает — это ее знакомая из соседнего дома Ольга.

«От одной девушки она узнала, что квартира ей не принадлежит. Соответственно, мы сделали выписку из ЕГРН и действительно узнали, что по договору дарения перешла постороннему человеку. <…> Она не может выехать. Договор дарения с обременением, поэтому мы решили обратиться в суд. Вот суды длятся уже третий год», — отметила Ольга.

До вступления решения суда в законную силу передача квартиры в муниципальную собственность невозможна. Так что женщине приходится выживать в разрушающемся здании, греясь у единственного обогревателя.