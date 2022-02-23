Политолог оценил возможность отправки в Донбасс российских миротворцев

Россия должна оставаться бдительной и пресекать любые попытки диверсий со стороны украинских служб. Об этом ФАН рассказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Накануне Совет Федерации дал согласие президенту Владимиру Путину на использование Вооруженных сил России за рубежом.

Как отметил Владимир Соловейчик, согласно нормам Конституции РФ, применение российских военнослужащих за пределами нашей страны возможно лишь с санкции Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Поэтому соответствующее обращение президента в верхнюю палату российского парламента было необходимо. Теперь пребывание Вооруженных сил РФ на территории ДНР и ЛНР полностью отвечает требованиям отечественного законодательства.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

«Очевидно, что ни страны НАТО, ни их украинские лакеи с этим не примирятся. Помимо разного рода экономических санкций, наподобие замороженной «зелеными» министрами ФРГ (экономики и иностранных дел) сертификации газопровода «Северный поток — 2», вполне возможны и вооруженные провокации против наших миротворцев. Понятно, что сами страны НАТО, будь то США, будь то Великобритания и ее верный союзник Турция, будь то Германия или Франция, не захотят рисковать жизнями своих солдат и офицеров. Они будут использовать украинцев в качестве пушечного мяса», — пояснил Владимир Соловейчик.

По его словам, речь идет о засылаемых на территорию РФ, в ДНР и ЛНР диверсионных и террористических группах, об организации актов психических атак. Например, массовых лжеминирований школ и других социальных объектов, организации диверсий и терактов — в первую очередь против мирных граждан РФ, наших соотечественников.

«Скорее всего, еще более усилит свою агентурную деятельность против нашей страны и народных республик СБУ, равно как и украинская военная разведка. Поэтому всем нам необходимо сохранять бдительность и оперативно реагировать на всяческие действия, направленные в пользу киевского режима и запрещенных в нашей стране украинских буржуазно-националистических организаций», — добавил Владимир Соловейчик.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Он заметил, что украинские спецслужбы и армия давно уже утратили, как это имело место в нацистской Германии, свои изначальные качества. И чем дальше — тем больше превращаются в бандформирования и преступные организации. Им без разницы — творить это над мирными гражданами своей страны или нашими военнослужащими, если они попадут, допустим, в руки украинских диверсантов на территории ЛНР или ДНР.

«Поэтому не надо никакой эйфории! Необходимы бдительность и ответственность! Впереди у нашей страны довольно сложный период, и настоящие патриоты должны пройти его с честью и достоинством», — заключил Владимир Соловейчик.

С апреля 2014 года на территории Украины идет гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с государственным переворотом, который произошел в стране.

В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Комментируя действия российского лидера, Василий Небензя обратил внимание, что Кремль по-прежнему открыт к контактам, однако не допустит очередной кровавой бойни в дружественных ЛНР и ДНР.