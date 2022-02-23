Продовольственная инфляция набирает обороты в России

Москва, 23 февраля. Продинфляция в стране достигла двузначных значений. Аналитики считают, что тенденция роста будет сохраняться в обозримом будущем, их мнение приводит журнал «Профиль».

Торговые сети продолжают повышать ценники на продукты. Уровень продовольственной инфляции по результатам прошлого месяца превысил 11%. Отмечается, что больше всего в цене выросли именно продукты питания.

Эксперты Центрального банка РФ указывают, что цены растут из-за давления, которое оказывают затраты поставщиков и производителей. Кроме того, на ситуацию влияет глобальная конъюнктура — цены активно повышаются по всему миру.

Федеральная служба государственной статистики зафиксировала, что на 15% в РФ подорожала капуста белокочанная. Огурцы и помидоры стали продаваться дороже на 13%. Виноград и чеснок прибавили в цене по 12%, стоимость бананов выросла на 9%.

«Наблюдаемые темпы роста экономики в нынешних условиях ошибочно считать устойчивыми, и высокая инфляция – это индикатор нарастающего перегрева экономики», — заметила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Стабилизировать обстановку уже попытались в Федеральной антимонопольной службе. Ведомство старается подключить субъекты РФ к добровольному ограничению наценок на социально значимые товары. Сбор ретейлеров с них не должен превышать 5%. Сниженная наценка распространяется на хлеб, сливочное масло, овощи и кисломолочную продукцию.

Член генерального совета «Деловой России» Алексей Долматов полагает, что в случае реализации наиболее благоприятного сценария, продовольственная инфляция достигнет в 2022 году 25-30%. Особенный рост цен будет заметен в отношении молочки и мясных изделий, прогнозирует другой член генсовета объединения Алексей Мостовщиков. Уже сейчас россияне реже покупают сыр и хлеб, указывается в исследовании банка «Русский стандарт».