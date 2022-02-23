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Посол Антонов: США поощряли Украину не выполнять Минские соглашения

Политика
Посол Антонов: США поощряли Украину не выполнять Минские соглашения
mil.ru  /  Официальный сайт министерства обороны России

Вашингтон, 23 февраля. Власти США поощряли Украину не выполнять Минские соглашения и в течение семи лет не сделали ничего, чтобы убедить Киев не бездействовать. Такое мнение выразил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По словам дипломата, вместо того, чтобы заставить Киев сесть за стол переговоров с Донецком и Луганском, Вашингтон решил «накачивать» Украину оружием.

«За последние семь лет США не сделали ничего, чтобы убедить правительство Украины в необходимости выполнять Минские соглашения. Вместо этого Вашингтон поощрял "режим" Киева к бездействию», — высказался российский посол.

Ранее Антонов предположил, какими будут последствия антироссийских санкций для мировой экономики и американцев. Он указал на опасность ограничений против России для США и их рядовых граждан.

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украина антонов сша
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