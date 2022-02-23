Квота на иностранцев: как Турция решила бороться с засильем беженцев

Анкара, 23 февраля. Власти Турции закрыли 16 провинций для вновь прибывших иностранных граждан, включая беженцев, а также намереваются переселить сирийцев из районов, где они составляют более 25% населения. Данную информацию подтвердил высокопоставленный турецкий чиновник агентству Middle East Eye (MEE).

На прошлой неделе министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу заявил, что Анкара введет 25-процентную квоту на иностранцев в каждом квартале. Таким образом, в районы, где сирийцы уже превышают четверть населения, больше не будут пускать выходцев из других стран. В соответствии с новыми регуляциями 16 провинций, включая Стамбул, Бурсу, Анкару, Анталью, Измир и Хатай, где проживает большое число беженцев, уже прекратили выдачу разрешений на резидентство для недавно прибывших иностранцев.

Теперь новых «гостей» из-за рубежа будут переселять в другие части республики. Студенты, неблагополучные семьи и люди, нуждающиеся в медицинской помощи, будут освобождены от действия нового правила.

16 providences including Istanbul, Ankara and Izmir, where the Syrian population is particularly high have stopped issuing residencies for newly arrived foreignershttps://t.co/wJv1kpqI4p — Middle East Eye (@MiddleEastEye) February 23, 2022

Правительство также прекратило прием заявлений на получение вида на жительство (ВНЖ) для иностранцев в 800 кварталах по всей стране, включая район Фатих в Стамбуле, где имеются многочисленные арабские и афганские кварталы.

На данный момент более 4 500 сирийцев оказались вынуждены покинуть столичный район Алтындаг. При этом никаких официальных разъяснений относительно того, куда будут переселены мигранты, предоставлено не было. Выселение беженцев из Алтындага послужит «пилотным проектом» для турецких властей, планирующих распространить систему квот на другие округи.

«4 513 сирийцев были переселены в другие жилые районы, при этом 309 освобожденных зданий были снесены, а 177 торговых предприятий закрыты», — сообщили власти.

Глава МВД республики также объявил, что более 193 293 сирийцев, в том числе 84 152 ребенка, стали гражданами Турции к концу 2021 года. Таким образом, в стране официально проживает 3,7 миллиона беженцев из соседней арабской республики.

Bakan Soylu: 193 bin Suriyeli Türk vatandaşı oldu https://t.co/P8Np6e0gnR pic.twitter.com/OPKFUfYO1W — Kronos (@KronosHaber) February 17, 2022

По словам Сулеймана Сойлу, новая волна сирийских беженцев, хлынувшая в страну в последнее время, имеет несколько другой характер.

«Большинство сирийцев приезжают из окрестностей Дамаска из-за тамошнего экономического кризиса. Они хотели бы отправиться на Запад через Турцию. Очевидно, что помимо тех, кто приезжал из районов, где раньше была гражданская война, появились и те, кто приехал из Дамаска, используя нелегальные пути. Закончится ли этот миграционный поток? Наше мнение, что он только начался. Развитые страны ничего с этим не делают? Они ничего не делают, они просто наблюдают», — пояснил политик.

Сойлу сказал, что Анкара не классифицирует этих граждан как беженцев, поскольку они покинули свой дом по экономическим причинам, а не по военным. Прибывших из окрестностей Дамаска разместят в специальных лагерях, а затем депортируют на родину, добавил министр.

Политик также отметил, что угроза нового наплыва мигрантов сохраняется и на восточных рубежах. В Иране находятся порядка пяти миллионов афганцев, при этом два миллиона из них размещены у границы с Турцией, предупредил Сойлу.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

????84 bin 152'si çocuk olmak üzere 193 bin 293 Suriyeliye vatandaşlık verildi

????Suriyeli nüfusu yüzde 25 olan iller yabancılara kapatıldı

????Suriyelilerin yüzde 28,2'si 'İstediğimiz şekilde yönetim olursa dönerim' diyorhttps://t.co/LvpEEcK2c1 — duvaR (@gazeteduvar) February 17, 2022

Острая проблема

С прошлого лета в крупных городах, таких как Стамбул и Анкара, происходят инциденты, связанные с нападением местных граждан на дома и рабочие места беженцев. В частности, в августе 2021 года жители Анкары принялись громить сирийские кварталы после криминального инцидента, в котором был убит молодой турок.

Главная оппозиционная «Республиканская народная партия» возглавила антисирийскую риторику. Лидер РНП Кемаль Кылычдароглу, несмотря на свою леволиберальную политическую позицию, пообещал, что отправит беженцев из САР обратно на родину, если будет избран президентом в 2023 году. Политик также пообещал, что в рамках разрешения миграционного кризиса он готов восстановить отношения с главой сирийского государства Башаром Асадом.

İktidarımızda Suriyeli misafirlerimizle helalleşip iki yılda memleketlerine uğurlayacağız. Bu iktidarımızın en önemli beş önceliğinden biridir. Plan ve programlarımız hazır. Bu video da bunun taahhüdü olarak burada dursun istedim. pic.twitter.com/5kE4csutCo — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 16, 2021

Однако, как отмечают эксперты, проблема беженцев используется Анкарой в качестве инструмента внутренней политики. Сотрудница Центра прикладных исследований Турции при Немецком институте по международным отношениям и безопасности Синем Адар указала, что новые правила квотирования вводятся на фоне растущих антииммигрантских настроений в сочетании с гневом на правящую «Партию справедливости и развития» (ПСР) из-за экономического кризиса в стране и тупика управления.

«После муниципальных выборов в 2019 году мы наблюдаем отход от прежней политики гостеприимства ПСР по отношению к беженцам», — сказала она в интервью Arab News.

По словам Адар, сирийские беженцы оказались на пути борьбы Турции за идентичность, что привело к спорным дискуссиям против иммиграции. Эксперт уверена, что регулирование квот на расселение иностранцев — это еще одна попытка правительства ПСР сдержать недовольство граждан на фоне растущей политической конкуренции, которая усиливается за счет падения рейтинга Эрдогана.

Если оппозиция яростно критикует власти за политику открытых дверей, то правящая ПСР также перекладывает ответственность за засилье беженцев на Европейский союз (ЕС), обвиняя его в двуличии и нежелании помогать Анкаре. Более того, правительство Эрдогана шантажирует ЕС, фактически вымогая деньги на содержание гостей из-за рубежа. В противном случае Турция грозит перестать сдерживать поток мигрантов и начать новую военную кампанию против курдских отрядов в арабской республике. На этом фоне многие граждане Сирии вновь мечтают оказаться на родине, но нередко Анкара сама препятствует их возвращению.

WATCH: Turkish men attack shops owned by Syrian refugees in Istanbul’s Esenyurt district.



Turkey’s Interior Ministry says seven people were detained in connection to the violence, which was sparked reportedly following a fight between a Turkish man and an Arab. pic.twitter.com/OoC8Y2DZ90 — Middle East Eye (@MiddleEastEye) January 10, 2022

Руководитель Центра исследований проблем беженцев и миграции (İGAM) Метин Чорабатыр настаивает на том, что политические партии не должны использовать «карту беженцев» для консолидации своей электоральной базы.