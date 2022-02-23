Молодежь Петербурга поддержала флешмобом и шествием признание ДНР и ЛНР

Молодежь Санкт-Петербурга горячо поддержала решение руководства России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Свидетельством этой поддержки стал флешмоб, который прошел на Дворцовой площади в поддержку жителей ДНР и ЛНР. В патриотическом действе приняли участие более полутора тысяч представителей молодежных организаций города, в том числе из «Молодой гвардии» и «Волонтерской роты».

Во время флешмоба ребята построились так, чтобы получилась надпись: «Своих не бросаем!». После этого участники прошли маршем по Невскому проспекту — от Дворцовой площади до Казанского собора.

Как рассказал СМИ глава федерального штаба «Молодой гвардии» Александр Амелин, этой демонстрацией молодежь Петербурга выразила поддержку решению президента России Владимира Путина о признании республик Донбасса и оказанию им помощи в рамках двусторонних отношений.

«Этим флешмобом участники выразили общую готовность молодежи Петербурга оказать любую помощь гражданам республик Донбасса», — отметил Амелин.

Указы о признании Россией независимости ДНР и ЛНР были подписаны 21 февраля. На следующий день документы были одобрены обеими палатами российского парламента. На фоне возможной необходимости защиты народа Донбасса от геноцида вечером 22 февраля Совет Федерации дал согласие президенту на применение российских вооруженных сил за пределами страны.