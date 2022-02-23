Предвзятость ООН: Лавров сравнил позицию Гутерреша по кризисам на Украине и в Сирии

Москва, 23 февраля. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш оказался подвержен влиянию Запада и допустил непозволительные высказывания в отношении происходящего на юго-востоке Украины. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах со спецпосланником генсека по Сирии Гейром Педерсеном.

Lavrov: Guterres Turned Out to Be Subject of Pressure From West Regarding Situation in Ukraine https://t.co/O3DkHU9eYI — Peter Mayson (@theforeverman) February 23, 2022

Встреча главы российского внешнеполитического ведомства с представителем ООН началась с обсуждения украинского кризиса. Министр обратил внимание Педерсена на недавние высказывания Антониу Гутерреша, раскритиковавшего решение России о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик и ее миротворческие инициативы в регионе.

«Решение Российской Федерации признать так называемую независимость отдельных районов Донецкой и Луганской областей является нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины», — заявлял ранее генсек.

Russian troops in Ukraine not peacekeepers at all: UN chief Guterres https://t.co/HVUCiU6qXf — P.M. NEWS (@pmnewsnigeria) February 23, 2022

По мнению Лаврова, данные заявления полностью совпадают с курсом Запада в отношении украинской проблематики.

«К нашему огромному сожалению, генеральный секретарь ООН, чьим представителем вы являетесь, оказался подвержен давлению Запада и сделал несколько высказываний по поводу происходящего на юго-востоке Украины, которые не соответствуют его статусу и его полномочиям по уставу ООН», — отметил Лавров.

Лавров обратил внимание на то, что в отношении предыдущих международных вооруженных конфликтов генсек не позволял себе столь категоричных высказываний.

«Мы специально посмотрели статистику и прошлые файлы, прошлые досье, и обнаружили, что не было ни единого конфликта, когда генеральный секретарь позволял себе подобные высказывания в отношении любой страны, — заметил министр. — Мы довели через вашего представителя в Нью-Йорке до господина Гутерреша нашу оценку его заявлений. Но, пользуясь случаем, учитывая, что вы непосредственно назначены им на эту должность, я прошу вас также при возможности донести нашу оценку».

Лавров подчеркнул, что секретариат ООН обязан сохранять беспристрастность в подобных ситуациях. Он привел в пример ситуацию с конфликтом в Сирии.

«Говорю об этом потому, что в любом конфликте — в том числе и в отношении сирийского урегулирования — секретариат обязан соблюдать беспристрастность и всегда обязан выступать за прямой диалог между конфликтующими сторонами, как вы и поступаете в сирийском кризисе. А вот в отношении ситуации на Украине генеральный секретарь ни разу не возвысил свой голос в пользу выполнения минского комплекса мер, резолюции Совета Безопасности 2202, которые прямо требуют решать все проблемы по согласованию между Киевом, Донецком и Луганском. Об этом никто на Западе ни разу не упомянул, и, к сожалению, генеральный секретарь последовал этому печальному примеру», — резюмировал Сергей Лавров.

Педерсен в ответ на просьбу главы МИД РФ пообещал донести эту позицию до генерального секретаря ООН. Он также выразил опасение, что кризис вокруг ЛДНР может отразиться и на процессе сирийского урегулирования.

«Я опасаюсь, что такое развитие событий может иметь негативное воздействие на разрешение конфликта в Сирии, но надеюсь, что этого не произойдет», — сообщил он.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Луганской и Донецкой народных республик. Соответствующая просьба последовала от глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне очередного обострения конфликта на юго-востоке Украины.

Подписанные документы предусматривают установление официальных дипломатических отношений между Россией и республиками Донбасса. Кроме того, Москва заявила о готовности оказать поддержку в восстановлении инфраструктуры и финансовых систем ЛДНР, а также в обеспечении безопасности их границ.

Исторический момент – Россия признала суверенитет Донбасса: Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганских республик и вместе с Пушилиным и Пасечником – договора о дружбе и сотрудничестве pic.twitter.com/ZMSRM6IM6O — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 21, 2022

Данное решение было негативно встречено рядом зарубежных государств, среди которых США, Франция, Великобритания и другие. Поддержали данный шаг России Южная Осетия, Абхазия, Сирия, Центральноафриканская Республика.

В беседе с ФАН военный обозреватель и журналист Виктор Литовкин назвал признание суверенитета ЛНР и ДНР поступком исторического значения, который поможет предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта в Донбассе и защитить безопасность мирных жителей региона.