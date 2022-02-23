Затулин рассказал о последствиях западных санкций против депутатов Госдумы

Западные санкции планируют ввести против депутатов Государственной думы. Правда, количество народных избранников, которые могут под них попасть, разнится. Неизвестно, против кого именно они будут объявлены: тех, кто голосовал за обращение к президенту по вопросу признания ЛДНР, либо тех, кто ратифицировал итоговый документ. Но так или иначе — российские депутаты предполагали это, а такой шаг сделали осознанно. Среди них и Константин Затулин, который подробно рассказал ФАН о своем отношении к зарубежным ограничениям в его адрес.

«Мне вообще не очень понятна эта цифра — 351 человек, может, они вычли тех, кто уже под санкциями. Я считаю, что этого следовало ожидать, думаю, что и оставшиеся депутаты Госдумы, и члены Совета Федерации будут, так скажем, наказаны санкциями, но в этом ведь и состоит выбор. Или мы служим России и голосуем так, как считаем нужным, по воле своих избирателей, как считаем нужным для России или бережем свою неприкосновенность или свои возможности, права и все остальное в надежде, что нас каким-то образом пощадят и так далее», — заявил Константин Затулин.

Он добавил, что сам уже шесть раз объявлен персоной нон-грата на Украине, и сегодня ему запрещен въезд в эту страну. Два года назад Владимир Зеленский и вовсе ввел санкции против группы лиц, в их числе оказался и Затулин, назвав их самыми суровыми из тех, которые были. А до этого районный суд Киева по иску главной военной прокуратуры и генпрокуратуры Украины постановил его заочно арестовать.

«Я запрещен к въезду в Эстонскую Республику, в Азербайджан. И все это, безусловно, — награда за мою политическую позицию, но мое право куда-либо ездить или где-то бывать совершенно, я не ставлю в зависимость свою позицию от этого. И думаю, что все другие депутаты Госдумы точно так же», — добавил Затулин.

В настоящий момент, по словам парламентария, неизвестно, как те, кто вводят санкции будут «селектировать» депутатов, по какому признаку. Вариантов достаточно. Но отмечает, что в 2014 году, когда он еще не был депутатом Госдумы — тогда объявляли санкции против тех, кто голосовал за присоединение Крыма. История стабильно повторяющаяся.

«Меня это тогда обошло стороной, по одной простой причине — я тогда не был депутатом. Хотя я активное участие принимал в Крымской весне и находился в Крыму, в Севастополе. Поэтому, я думаю, что любой нормальный, здоровый человек, участвующий в политике должен понимать, что такие моменты не исключены, если ситуация обостряется», — говорит Затулин.

Добавим, что Константину Затулину первый раз запретили въезд в Крым и Севастополь еще в 1996 году сроком на пять лет, дальше пошли другие запреты. Но их парламентарий не боится и относится к этому абсолютно спокойно. Многие его коллеги уверены, что санкции никаким образом на них не повлияют.