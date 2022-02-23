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Полузащитник Хаверц прокомментировал победу «Челси» над «Лиллем» в 1/8 финала ЛЧ

  /   Обновлено: 23 февраля 2022 12:02
Спорт
Полузащитник Хаверц прокомментировал победу «Челси» над «Лиллем» в 1/8 финала ЛЧ
TACC  /  PA Wire / John Walton

Лондон, 23 февраля. Полузащитник «Челси» и сборной Германии Кай Хаверц высказался о победе лондонского клуба над «Лиллем» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

По его словам, лондонцы не продемонстрировали свой лучший футбол и не смогли играть агрессивно, как в последние несколько недель.

«Мы знали, что это будет сложная игра. Они показали хороший футбол, и первый тайм был для нас очень тяжелым. Ответный матч мы тоже должны выиграть», — передает слова хавбека BT Sport.

При этом футболист отметил, что «Челси» предстоит побороться за Кубок Лиги, который пройдет 27 февраля.

«Это безумие, ведь у нас есть шансы завоевать еще один трофей, это будет тяжелая игра», — резюмировал 22-летний футболист.

В финале Кубка Лиги «Челси» встретится с «Ливерпулем».

Напомним, подопечные Томаса Тухеля — действующие победители Лиги чемпионов. В финале престижнейшего европейского клубного турнира лондонцы минимально обыграли «Манчестер Сити». Автором победного гола стал Хаверц.

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