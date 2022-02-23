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Лавров призвал ООН к беспристрастной оценке кризиса на Украине

Политика
Лавров призвал ООН к беспристрастной оценке кризиса на Украине
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва, 23 февраля. Секретариат ООН должен выступать за беспристрастность в любом кризисе, в частности — украинском. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Российский министр указал на отсутствие реакции генсека ООН Антониу Гутерреша о ситуации на Украине.

«Генсек ООН ни разу не возвысил свой голос по поводу ситуации на Украине и выполнения Минских соглашений. Москва довела до Гутерреша свою оценку его заявлений», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Ранее Гутерреш коротко высказался о ситуации в Донбассе. Как считает генсек ООН, происходящее в ЛДНР не является геноцидом.

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