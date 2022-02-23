Михаил Хазин оценил щедрый подарок Европы Москве в ответ на признание ЛДНР

Берлин, 23 февраля. Европейцы, и немцы в частности, пока еще не понимают, какой щедрый подарок России они сделали в ответ на признание республик Донбасса.

Это понимание придет немного позже, когда прошлогодний энергетический кризис покажется цветочками по сравнению с тем, что начнется, если «Северный поток — 2» так и не будет запущен. Весь коллективный запад почему-то до сих пор уверен, что «СП-2» настолько важен для Москвы, что она готова поступиться своими национальными интересами ради его запуска. На самом деле Россия может уже сейчас махнуть на этот газопровод рукой, так как он полностью окупился и даже уже по-своему вышел в плоскость прибыли, судя по тому как скачут цены на голубое топливо в Европе. А ведь это лишь начало.

Если Германия продолжит атаку на «Северный поток — 2» и заблокирует его навсегда, цены на газ в ЕС взлетят до небес, на чем, естественно, заработает в основном только Россия. Поэтому приостановку сертификации «СП-2» нужно расценивать не иначе как щедрый подарок Европы в ответ на признание ЛНР и ДНР. Шольц с Макроном этого еще не понимают, но очень скоро осознание собственной глупости обязательно придет.

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Таким мнением с журналистами канала «Sputnik на русском» поделился экономист и публицист Михаил Хазин, комментируя во многом истеричную реакцию Берлина на признание республик Донбасса. Эксперт отметил, что приостановка сертификации — это яркий пример ошибочного подхода Евросоюза к вопросам экономического развития. Западные политики так привыкли использовать бизнес в политических целях, что просто отказываются замечать губительность своих решений. Тем временем каждым своим антироссийским шагом они приближают энергетическую катастрофу в Европе.

«Я не очень понимаю — а нам оно надо? Я сейчас о том, чтобы ждать с замиранием сердца сертификации «Северного потока — 2». Мы этот газопровод уже окупили из-за высоких цен в ЕС. Если его так и не запустят, цены на газ будут еще выше, и мы будем получать много денег. Что в этом плохого? Спасибо еще Европе надо сказать за их глупость и столь щедрый подарок Москве в ответ на признание ЛДНР. Уже сейчас цены на биржах пробивают потолок, а будет же еще веселее. Мы же гуманисты в экономике. Мы к бизнесу относимся, как написано в учебниках, то есть все это для человечества. А на Западе бизнес — это инструмент, которым политические кукловоды решают свои задачи. Ну вот они решили, поскольку мы сделали то, что им не понравилось, снова использовать бизнес. О последствиях они даже не задумываются, пока кризис не накроет Европу с головой», — указал на фатальные ошибки ЕС Михаил Хазин.

Экономист иронично отметил, что европейские лидеры, сами того не понимая, переняли традиционное развлечение Украины под лозунгом «назло маме отморожу уши». Из-за такой политики Европа уже несколько лет теряет миллиарды. Но политические бездари Евросоюза до сих пор упрямо отказываются признавать свои ошибки и с каким-то диким остервенением толкают Европу в пропасть. Россия устала предупреждать об опасности такого поведения и готова молча принимать подарки вроде приостановки сертификации «Северного потока — 2».

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец рассказал о желании многих солдат ВСУ сдаться в плен России.