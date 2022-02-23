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Экс-секретарь СНБО Турчинов пожаловался на отсутствие оборонных рубежей вблизи Киева

Армия
Экс-секретарь СНБО Турчинов пожаловался на отсутствие оборонных рубежей вблизи Киева
turchynov.com

Киев, 23 февраля. Украинские власти должны в срочном порядке инициировать возведение на подступах к Киеву оборонительных рубежей, заявил экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.

Он пожаловался на отсутствие оборонных рубежей на подступах к украинской столице. По его словам, подобные сооружения также необходимо возвести вдоль границы с Белоруссией. Турчинов заявил, что на фоне постоянных разговоров об эскалации ситуации власти ничего не сделали для повышения обороноспособности страны.

«От границы Белоруссии до Киева за все это время, несмотря на все предупреждения, не построено ни одного оборонного рубежа. Ни одного окопа они не выкопали, вы понимаете? Несмотря на предупреждения, несмотря на то, что происходит. Болтовня, болтовня, болтовня», — возмутился Турчинов.

По его словам, в стране полностью отсутствует система оборонных рубежей. При этом он отметил, что необходимо создать как минимум три ряда подобных сооружений для того, чтобы прикрыть Киев.

Россия неоднократно заявляла, что тиражируемые западными СМИ слухи о якобы готовящемся «российском вторжении» являются фейками. В Кремле отмечали, что страна не собирается ни на кого нападать. В МИД РФ раскритиковали письмо постпреда США к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет о скором «нападении» Москвы.

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