Разработка новых нефтегазовых скважин остановилась в США

Вашингтон, 23 февраля. Судебное решение в Соединенных Штатах спровоцировало остановку процесса разработки новых месторождений газа и нефти, пишет агентство Bloomberg.

Американские нефтегазовые скважины «встали» из-за недавнего решения суда в США. Данное постановление касается использования системы расчета климатических рисков. Из-за того, что ее нельзя применять, приостановилась выдача разрешений на нефтегазовую добычу.

Администрация президента США Джо Байдена ранее приняла указ, который регламентирует, что агентства, выдающие экологические разрешения компаниям, должны работать со специальной системой критериев при изучении влияния выбросов CO2 из-за деятельности нефтяных или газовых предприятий.

Некоторые штаты не оценили предложенную систему расчета климатических рисков, в результате чего пошли в суд. Впоследствии федеральный судья штата Луизиана учредил запрет на эксплуатацию системы федеральными агентствами. В суде пояснили, что такая схема приводит к искусственному увеличению расходов на бурение скважин.

Так как система расчета запрещена, отраслевые фирмы не получат разрешений на осуществление добычи ресурсов. МВД страны (отвечает в США за управление землями и природными ресурсами) уже отметило, что сейчас неизбежны задержки при выдаче разрешений и аренде специального оборудования. Известно, что судебное постановление заморозило работу над заявками по бурению минимум 18 скважин в Нью-Мексико.

Нефтегазовые вопросы становятся для Вашингтона все более и более важными, особенно в контексте актуальной повестки. Во время кризиса на Украине и общего энергокризиса в Европе экспорт сжиженного природного газа из США в ЕС значительно увеличился. В прошлом месяце он впервые обогнал трубопроводные поставки из РФ.

Примечательно, что Федеральное управление энергетической информации Соединенных Штатов (EIA) считает, что в нынешнем году США превратятся в государство-импортер нефти.