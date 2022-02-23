Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 февраля 12:41
12:40
Происшествия
Уголовное дело возбудили после откровенной фотосессии у храма Пресвятой Богородицы в Филях
12:38
Общество
Леонид Якубович заявил, что у России «выработались антитела» к санкциям Запада
12:38
Политика
Украина после признания ЛДНР пригрозила депутатам Госдумы санкциями сроком на десять лет
12:34
Экономика
Стоимость газа в ЕС превысила 960 долларов за тысячу «кубов» впервые с 14 февраля
12:33
Происшествия
Пропавшую в Ачинске женщину обнаружили мертвой у местного рынка
12:33
Экономика
Украина приостановила импорт белорусской электроэнергии
12:33
Экономика
Концерн Uniper дал прогноз по влиянию украинского кризиса на стоимость энергии
12:33
Весь мир
ФАН публикует эксклюзивные кадры военной подготовки резервистов в Донецке
12:30
Происшествия
Жительница Адыгеи получила 8,5 года колонии за финансирование «Исламского государства»
12:29
Экономика
Власти Крыма подсчитали объем убытков от водной блокады
Все новости

Разработка новых нефтегазовых скважин остановилась в США

Экономика
Разработка новых нефтегазовых скважин остановилась в США
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 23 февраля. Судебное решение в Соединенных Штатах спровоцировало остановку процесса разработки новых месторождений газа и нефти, пишет агентство Bloomberg.

Американские нефтегазовые скважины «встали» из-за недавнего решения суда в США. Данное постановление касается использования системы расчета климатических рисков. Из-за того, что ее нельзя применять, приостановилась выдача разрешений на нефтегазовую добычу.

Администрация президента США Джо Байдена ранее приняла указ, который регламентирует, что агентства, выдающие экологические разрешения компаниям, должны работать со специальной системой критериев при изучении влияния выбросов CO2 из-за деятельности нефтяных или газовых предприятий.

Некоторые штаты не оценили предложенную систему расчета климатических рисков, в результате чего пошли в суд. Впоследствии федеральный судья штата Луизиана учредил запрет на эксплуатацию системы федеральными агентствами. В суде пояснили, что такая схема приводит к искусственному увеличению расходов на бурение скважин.

Так как система расчета запрещена, отраслевые фирмы не получат разрешений на осуществление добычи ресурсов. МВД страны (отвечает в США за управление землями и природными ресурсами) уже отметило, что сейчас неизбежны задержки при выдаче разрешений и аренде специального оборудования. Известно, что судебное постановление заморозило работу над заявками по бурению минимум 18 скважин в Нью-Мексико.

Нефтегазовые вопросы становятся для Вашингтона все более и более важными, особенно в контексте актуальной повестки. Во время кризиса на Украине и общего энергокризиса в Европе экспорт сжиженного природного газа из США в ЕС значительно увеличился. В прошлом месяце он впервые обогнал трубопроводные поставки из РФ.

Примечательно, что Федеральное управление энергетической информации Соединенных Штатов (EIA) считает, что в нынешнем году США превратятся в государство-импортер нефти.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Разработка новых нефтегазовых скважин остановилась в США
сша суд байден европа климат нефть и газ
Комментировать