Около 1400 школьников из ДНР и ЛНР приступили к обучению в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 23 февраля. Более 1,4 тысячи эвакуированных школьников, прибывших в Россию из Донецкой и Луганской народных республик, приступили к обучению в образовательных учреждениях Ростовской области. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев.

Глава региона отметил, что в настоящее время в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 2238 школьников и 1063 детей дошкольного возраста. Все они проходят предварительное обследование перед допуском в детские коллективы.

«Уже сейчас зачислено 1418 учеников, они приступили к обучению. Этот процесс мы будем продолжать до конца недели, надеюсь, в полном объеме его реализуем», — приводит слова губернатора РИА Новости.

Голубев добавил, что в детские сады зачислено 55 детей из ДНР и ЛНР. Также Ростовская область в полном составе приняла Дом малютки из Луганска, подытожил губернатор.

Эвакуация граждан ЛНР и ДНР в Россию началась в прошлую пятницу, 18 февраля. Президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому эвакуированному из Донбасса гражданину по 10 тысяч рублей. Отмечается, что материальную помощь в Ростовской области получили 2770 беженцев.