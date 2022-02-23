В Крыму поздравили ветеранов ВОВ и возложили цветы к Вечному огню в День защитника Отечества

23 февраля отмечается День воинской славы России — День защитника Отечества. В этот день в крымских городах прошли торжественные церемонии возложения цветов к Вечному огню с участием местных жителей и глав муниципалитетов. Также в Симферополе в мероприятии принял участие глава Крыма Сергей Аксенов, передает ФАН.

Он отметил, что к 23 февраля у крымчан особое отношение, потому что именно в этот день 2014 года началось формирование Народного ополчения Крыма, которое сыграло огромную роль в победе Крымской весны. Также Аксенов подчеркнул, что жители полуострова никогда не забудут историческое решения президента РФ Владимира Путина, которые позволили обеспечить безопасность крымчан и создать условия для проведения референдума о воссоединении с Россией.

«Поздравляю с Днем защитника Отчества всех, кто служит и служил в вооруженных силах, всех настоящих мужчин! Особые, самые искренние и теплые поздравления — нашим ветеранам! В нынешнем году мы встречаем праздник в особой, радостной атмосфере, которая связана с историческим решением нашего президента о признании народных республик Донбасса. Россия защитила наших сограждан и соотечественников от геноцида», — заявил глава Крыма.

Вместе с тем торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню прошла и в Ялте на мемориальном комплексе «Холм Славы», в акции приняли участие представители волонтерских организаций, Российского движения школьников, «Большой перемены», кадетских, казачьих и других детско-юношеских организаций.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

В День защитника Отечества волонтеры Победы поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны с праздником, также школьники и молодежь благодарят героев за их подвиг, совершенный в годы ВОВ. Кроме того, в учебных учреждениях сегодня состоятся праздничные концерты, творческие конкурсы и спортивные соревнования, а также в библиотеках и музейных учреждениях запланировано проведение праздничных театрализованных и концертных программ, в том числе в online-формате.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что космонавты Шкаплеров и Дубров поздравили жителей России с Днем защитника Отечества с борта Международной космической станции.