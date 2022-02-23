Стоимость евро на бирже превысила отметку в 90 рублей

Москва, 23 февраля. Курс европейской валюты снова превысил уровень в 90 рублей в ходе торгов Московской биржи, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс евро достиг к 11:42 по московскому времени отметки в 90,11 рубля — это на 0,80% выше, чем к моменту окончания предыдущей сессии. Стоимость нацвалюты США с начала дня поднялась на 0,64% и составила 79,40 рубля.

Накануне Центральный банк России повысил официальный курс доллара до 80,4 рубля. Курс американской валюты увеличился относительно прошлого значения на 3,65 рубля. Официальный курс евро при этом возрос на 3,54 рубля — до 90,88 рубля.

Временная волатильность российской валюты, рассчитанная на основании одномесячных опционов на пару с долларом, достигла 33,97%. Такие данные представили ранее аналитики американского агентства Bloomberg.