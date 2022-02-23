Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 февраля 12:40
12:40
Происшествия
Уголовное дело возбудили после откровенной фотосессии у храма Пресвятой Богородицы в Филях
12:38
Общество
Леонид Якубович заявил, что у России «выработались антитела» к санкциям Запада
12:38
Политика
Украина после признания ЛДНР пригрозила депутатам Госдумы санкциями сроком на десять лет
12:34
Экономика
Стоимость газа в ЕС превысила 960 долларов за тысячу «кубов» впервые с 14 февраля
12:33
Происшествия
Пропавшую в Ачинске женщину обнаружили мертвой у местного рынка
12:33
Экономика
Украина приостановила импорт белорусской электроэнергии
12:33
Экономика
Концерн Uniper дал прогноз по влиянию украинского кризиса на стоимость энергии
12:33
Весь мир
ФАН публикует эксклюзивные кадры военной подготовки резервистов в Донецке
12:30
Происшествия
Жительница Адыгеи получила 8,5 года колонии за финансирование «Исламского государства»
12:29
Экономика
Власти Крыма подсчитали объем убытков от водной блокады
Все новости

Стоимость евро на бирже превысила отметку в 90 рублей

Экономика
Стоимость евро на бирже превысила отметку в 90 рублей
pixabay.com

Москва, 23 февраля. Курс европейской валюты снова превысил уровень в 90 рублей в ходе торгов Московской биржи, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс евро достиг к 11:42 по московскому времени отметки в 90,11 рубля — это на 0,80% выше, чем к моменту окончания предыдущей сессии. Стоимость нацвалюты США с начала дня поднялась на 0,64% и составила 79,40 рубля.

Накануне Центральный банк России повысил официальный курс доллара до 80,4 рубля. Курс американской валюты увеличился относительно прошлого значения на 3,65 рубля. Официальный курс евро при этом возрос на 3,54 рубля — до 90,88 рубля.

Временная волатильность российской валюты, рассчитанная на основании одномесячных опционов на пару с долларом, достигла 33,97%. Такие данные представили ранее аналитики американского агентства Bloomberg.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Стоимость евро на бирже превысила отметку в 90 рублей
евро торги курс рубля
Комментировать