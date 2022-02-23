Лавров: слова генсека ООН Гутерреша о ситуации на Украине не соответствуют его статусу

Москва, 23 февраля. Заявление генсека ООН Антониу Гутерреша о ситуации на востоке Украины не соответствуют его статусу, рассказал глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров.

Соответствующим заявлением министр иностранных дел поделился во время переговоров со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном. По словам Лаврова, Гутерреш оказался подвержен давлению стран Запада и сделал заявления по украинской стороне, которые не соответствует его статусу как генсека ООН.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что Москва гарантирует Донецкой и Луганской народным республикам безопасность. Министр уточнил, что жители Донбасса могут рассчитывать на защиту с российской стороны.