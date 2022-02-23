Публицист Тулин: В Софии создан новый «Союз меча и орала»

В Софии под присмотром секретаря посольства США по политико-экономическим вопросам Чарльза Перего прошла конференция организации «За свободную Россию!», участники которой провозгласили своей целью борьбу за отстранение от власти законно избранного президента России Владимира Путина. Организатором ее выступил отставной полковник ФСБ и бывший депутат Государственной думы во фракциях «Единая Россия» и «Справедливая Россия» Геннадий Гудков.

Федеральное агентство новостей / владимир тулин

Все происходящее в дорогом пятизвездочном отеле InterContinental Sofia, расположенном позади памятника русскому царю-освободителю и напротив парламента Болгарии, очень напомнило мне то, что происходило в скромной квартире в городе Старгороде и описано в бессмертном классическом произведении «12 стульев». Там главный герой Остап Бендер, называвший себя великим комбинатором, а фактически являющийся жуликом, создавал организацию «Союз меча и орала». Если в Старгороде Остап Бендер всех пришедших на учредительное собрание встречал вопросом: «Вы в каком полку служили?», то в Софии вопрос был: «Вы какую организацию представляете?». Если великому комбинатору удалось привлечь в свой союз всего шесть последователей, то у Геннадия Гудкова результат был получше, хотя даже до 50 количество явно не дотягивало. При этом среди «борцов за свободную Россию» оказались представители организаций неудавшихся участников госпереворотов из Казахстана и Белоруссии, а также представители русских эмигрантских организаций из Германии, Польши, Чехии, Эстонии и Турции. При этом все эти представители мастерски уходили от ответа на вопрос о численности их организаций.

В романе Ильи Ильфа и Евгения Петрова на собрании союза Остап Бендер произносит:

«Жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания — она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Лучшие времена скоро настанут. Запад нам поможет!»

Абсолютно то же самое говорили на конференции «За свободную Россию!».

Геннадий Гудков объявил, что ближайшей задачей является возрождение нансеновских паспортов, которые канули в Лету вместе с выдававшей их Лигой Наций. Цель понятна: сагитировать проживающих за рубежом граждан России к их получению, соблазнив безвизовыми поездками во множество стран мира, в обмен на отказ от гражданства РФ. Напомню, что нансеновский паспорт давали только тем, у кого не было никакого гражданства. При этом скромно умалчивается, что обладатели нансеновских паспортов нового поколения будут в полной зависимости от международной организации, которая их будет выдавать. Так как этот паспорт, в отличие от национального, автоматически выдавать не обязаны, и всем понятно, какая страна будет контролировать организацию, выдающую новые нансеновские паспорта.

Федеральное агентство новостей / владимир тулин

Если на собрании «Союза меча и орала» собравшихся обманули, сказав им, что Киса Воробьянинов приехал из Берлина, то в Софии все было по-честному — Илья Пономарев действительно приехал из столицы Украины, гражданином которой он стал три года назад. Он торжественно заявил:

«Если начнется война, я готов взять оружие в свои руки и воевать на стороне украинцев против Путина. Враг не пройдет!»

Никогда бы не поверил, что найдется человек, который будет публично заявлять, что армия Украины победит Россию. Но дело даже не в этом. С 2014 по 2021 годы украинские и либеральные СМИ уверяли, что украинская армия противостоит российским войскам, оккупировавшим Донбасс. В ноябре 2021 года наши войска чудесным образом зачем-то улетучились из Донбасса и стали готовиться ко вторжению на Украину, по сообщениям этих СМИ. Пономарев живет в Киеве с 2016 года, однако с автоматом в руках в окопах Донбасса замечен не был. Однако обещание Пономарева стоит запомнить.

Выступил и известный либерал Леонид Гозман, который тоже заверил присутствующих в предстоящей победе Украины, а потом выдал:

«Путин знает, что он не Сталин, и у его режима нет никакого будущего, и россияне не ждут от него ничего нового, в том числе и того, чтобы была какая-то политика «Make Russia great again» («Сделаем Россию снова великой»)».

Нельзя с Гозманом не согласиться, что Путин не Сталин. Во время сталинского руководства он бы не излагал свою точку зрения на государственных СМИ России и на зарубежных форумах, а отвечал бы на вопрос о том, кто финансирует его антигосударственную деятельность. Что касается политических перспектив Путина и «разочарования» в нем россиян, то надо напомнить, что на всех федеральных выборах президент и поддерживающая его партия набирают абсолютное большинство голосов, а любимцы Запада не могут набрать и 3%. У многих россиян есть претензии к отдельным недоработкам действующей власти, но они видят, что обеспечена стабильная жизнь, и при этом у них перед глазами «Россия без Путина» — Украина. Российские либералы не могут ответить на главный вопрос: что они конкретно сделают в случае своего прихода к власти? Ясно, что отправят в тюрьмы Путина и его окружение, отдадут Крым и Донбасс, предав их людей, получивших гражданство РФ, а дальше? Каким образом в результате такой смены власти улучшится жизнь россиян?

По видеосвязи в конференции приняли участие известные либералы Владимир Рыжков и Николай Сванидзе. Интересно, что выступающие постоянно требовали окончательного отказа от газопровода «Северный поток — 2», отключения России от системы платежей SWIFT и усиления других санкций, которые должны ухудшить жизнь россиян, и тут же выражали сочувствие жителям России, «бедствующим под гнетом режима Путина». За несколько недель до проведения конференции в группах русских, живущих в Болгарии, в социальных сетях стали появляться сообщения, что необходимо выходить на массовые протесты против власти Путина, а иначе отключат SWIFT, и все живущие в Болгарии российские пенсионеры останутся без пенсий. Это, конечно, вранье — по мнению специалистов, в самом худшем случае будет задержка на два-три дня и только сразу после отключения. Иран уже 40 лет живет без SWIFT без особых последствий. Судя по отсутствию каких-либо выступлений и «массовости» конференции, провокация провалилась. Большинство проживающих в Болгарии пенсионеров благодарны своей Родине за то, что она дала им возможность заработать на недвижимость здесь. Однако среди проживающих в Болгарии россиян действительно есть те, кто ненавидят президента России и его политику. Некоторые из них, чаще всего находясь на госслужбе, участвовали в коррупционных схемах и хищении государственных средств, а вырученные средства вложили в болгарскую недвижимость. Они боятся, что если так пойдет и дальше, то в Болгарии может появиться правительство, благосклонно относящееся к России, и оно передаст информацию о них компетентным органам РФ со всеми неприятными для них последствиями.

Некоторые из выступавших считали необходимым создать сильную российскую оппозиционную партию. Если это произойдет, то для Геннадия Гудкова это будет его шестая партия, а для Ильи Пономарева — пятая. При этом оба начинали как убежденные коммунисты.

Федеральное агентство новостей / владимир тулин

Болгарское участие в конференции было смехотворным. Главной фигурой был бывший президент Болгарии Росен Плевнелиев. За время своего пятилетнего руководства страной он постоянно твердил о преданности идеалам ЕС и НАТО и регулярно посещал посольство США. Неудивительно, что в результате его политики жизнь болгар ухудшилась. Ему ФАН еще в марте 2016 года посвятил статью «Президента Болгарии презирает даже жена, а любят только украинские националисты».

Сделанный в статье прогноз, что Плевнелиев не будет переизбран президентом страны, полностью подтвердился. Более того, из-за его огромного антирейтинга его родная партия ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии») не стала выдвигать его не только кандидатом в президенты страны, но и даже кандидатом на парламентские выборы. По «популярности» в стране он напоминает Бориса Ельцина в России. Неудивительно, что такую одиозную фигуру никто не хочет видеть, и Росен Плевнелиев рад приглашению на любое мероприятие. Даже такое «многолюдное», которое проводят иностранцы.

Федеральное агентство новостей / владимир тулин

Его выступление на конференции было своеобразным из-за того, что он ни разу не произнес слово «Украина». Например, он сказал:

«Мир невозможен, когда более сильная держава может оккупировать более слабую. Мир невозможен, когда подрываются принципы мира в Европе, в том числе и Хельсинские соглашения, в которых говорится, что границы в Европе священны».

Тут не поспоришь — действительно, США оккупировали часть Сербии, создав там незаконное псевдогосударство Косово и разместив на его территории свою вторую по величине военную базу в Европе. Затем он сказал:

«Газ должен быть свободным товаром для продажи, а не оружием», — и сразу вспомнилось, как США заставляют страны ЕС покупать их дорогой сжиженный газ.

Присутствовали также два депутата Народного собрания (парламента) Болгарии. Один — Даниэль Митов от партии ГЕРБ, находящейся сейчас в оппозиции. От четырех партий, составляющих сейчас новое проамериканское правящее большинство в парламенте, дошел только представитель «Демократической Болгарии» Атанас Славов. Он заявил, что его партия приняла решение установить постоянные связи с «демократической оппозицией в России». Развивая эту мысль, он заявил:

«Мы верим, что только демократическая и свободная Россия может быть стратегическим партнером Болгарии и ЕС», — а затем выразил уверенность, что это произойдет скоро.

Получается, что сейчас Россия — не стратегический партнер, что, однако, не помешало сотням тысяч граждан России, «доведенных до нищеты режимом Путина», купить квартиры на болгарском побережье, а после начала пандемии и бывшая, и нынешняя правящие партии Болгарии всячески препятствуют их приездам в страну, требуя при этом, чтобы они платили налоги на недвижимость. Такая у них «симпатия» к нашему народу.

Федеральное агентство новостей / владимир тулин

СМИ Болгарии конференцию полностью проигнорировали. Был только представитель интернет-издания «Биволъ» и кабельного телевидения «Евроком», в интервью которым Геннадий Гудков пожаловался, что представители четырех партий, представленных в парламенте, не откликнулись на его приглашение. Возмутило его и поведение посла России в Болгарии Элеоноры Митрофановой, которая и сама не пришла, и даже представителя посольства не прислала. По его логике, посол должна присутствовать на собрании, где призывают к свержению властей представляемой ее страны. Также Гудков скорбел о том, что не прибыл на конференцию руководитель Агентства по расследованию Bellingcat1 Христо Грозев, который утверждал, что обнаружил в интернете десятки офицеров ГРУ РФ, осуществлявших отравления в странах ЕС, но доказательств никогда не приводил. У него в аэропорту Софии обнаружен ковид. Будем надеяться, что он победит болезнь, так как иначе все либеральные СМИ сообщат, что это месть ГРУ за «разоблачения», найдут «Новичок», а там и до санкций недалеко.

Если собрание в Старгороде закончилось финансовыми потерями для местных членов «Союза меча и орала», то для будущих «освободителей России» все закончилось совсем наоборот. Согласно смете расходов, опубликованной изданием «Биволъ», только на их размещение израсходовано 3440 евро, что означает, что их пребывание в Софии будет максимально комфортным, учитывая их малочисленность. Удивила стоимость аренды автобуса — 1430 евро. Куда он так далеко ездил? При этом о том, кто выделил эти деньги, «Биволъ» не сообщил, но догадаться нетрудно, учитывая дипломатическое присутствие.

Федеральное агентство новостей / владимир тулин

Благостное течение конференции сумела изменить известная в Болгарии экономист и общественный деятель Мадлен Кирчева. Вначале она пообщалась в фойе с Ильей Пономаревым. Он принял ее за либеральную болгарскую журналистку и начал с ней общаться, но, когда она заставила его признать, что при Ельцине был грабеж России, сразу «вспомнил», что ему надо срочно встретиться со своей семьей. Иначе как бы он ответил на вопрос: почему он борется за возвращение в Россию режима, аналогичного ельцинскому?

Федеральное агентство новостей / владимир тулин

Затем Мадлен Кирчева продемонстрировала свое отношение к участникам конференции с помощью поднятых лозунгов: «Вор не может учить нас демократии», «Болгарии и Европе не нужно НАТО», «Нам нужен многополюсный мир», «Мир нуждается в сильной России».

О своем посещении конференции она оставила запись в Facebook, где среди прочего написала:

«Инициаторы конференции — Гудков и его сыновья — занимались взысканием просроченной задолженности. Им предъявлены обвинения. Еще одним избежавшим уголовного преследования за хищение инвестиционного фонда в размере 750 000 долларов, а также бывшим депутатом российской Думы является Илья Понамарев. Чтобы избежать ареста, в 2015 году эмигрировал в США, где провел два года, и уехал в Киев. В эти месяцы напряженности между НАТО — США — Россия создается еще одна наднациональная организация, которая будет работать (по словам одного из выступавших) над принятием России в НАТО. Очень странно. Это сделает бессмысленным существование Североатлантической организации».

Если отвлечься от литературных героев, то конференция «За свободную Россию!» очень напоминает конференцию, которая прошла 14 ноября 1944 года в Праге. Ее организатор тоже утверждал, что он — борец за свободную Россию, но при этом служил враждебному ей государству. Это был генерал Андрей Власов. Организация, которую он создал, имела название Комитет освобождения народов России.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.