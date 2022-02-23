МИД Украины призвал своих граждан покинуть территорию России

Киев, 23 февраля. Украинцам следует покинуть российскую территорию. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины.

Рекомендация была обнародована 23 февраля 2022 года на фоне признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. Решение озвучил президент РФ Владимир Путин во время обращения к нации.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация в самое ближайшее время намерена эвакуировать персонал посольства с Украины. Об этом рассказали в пресс-службе внешнеполитического ведомства РФ.