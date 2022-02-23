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МИД Украины призвал своих граждан покинуть территорию России

Политика
МИД Украины призвал своих граждан покинуть территорию России
wikipedia.org  /  DiscoverWithDima / CC BY-SA 4.0

Киев, 23 февраля. Украинцам следует покинуть российскую территорию. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины.

Рекомендация была обнародована 23 февраля 2022 года на фоне признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. Решение озвучил президент РФ Владимир Путин во время обращения к нации.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация в самое ближайшее время намерена эвакуировать персонал посольства с Украины. Об этом рассказали в пресс-службе внешнеполитического ведомства РФ.

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