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Некоторые российские пенсионеры с марта будут получать доплату в размере 2600 рублей

Экономика
Некоторые российские пенсионеры с марта будут получать доплату в размере 2600 рублей
Федеральное агентство новостей

Москва, 23 февраля. Часть российских пенсионеров с марта будет получать ежемесячную надбавку в среднем по 2600 рублей. Военным пенсионерам индексировали выплаты на 8,6%, передает«ФедералПресс» со ссылкой на Primpress.

Отставные военные и бывшие сотрудники правоохранительных органов будут получать теперь повышенные выплаты каждый месяц.

«С марта прибавку к пенсии получат несколько миллионов человек. Соответствующий законопроект 22 февраля одобрил Совет Федерации», — напомнил кандидат экономических наук Марк Гойхман.

После индексации средний размер военной пенсии достиг 33 тысяч рублей. После индексации к ней в среднем прибавили по 2637 рублей. Такую пенсию в РФ получают 2,6 млн россиян.

Средний размер страховой пенсии в России составляет 18 894 рубля. После февральской индексации она была увеличена на 1400 рублей.

Многие россияне после выхода на пенсию предпочитают переезжать жить поближе к морю. Они выбирают Сочи, Ялту или населенные пункты в Краснодарском крае.

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