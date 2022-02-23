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Uniper: «Газпром» всегда являлся надежным партнером компании

Экономика
Uniper: «Газпром» всегда являлся надежным партнером компании
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Берлин, 23 февраля. Холдинг «Газпром» всегда был надежным партнером. Об этом заявил глава немецкого концерна Uniper, выступающего одним из европейских партнеров российской компании по «Северному потоку —2», Клаус-Дитер Маубах

Сохранение поставок российского газа в Европу, несмотря на обострение ситуации вокруг Украины, будет находиться в интересах всех сторон, добавил Маубах в процессе телеконференции с инвесторами.

Он также отметил, что текущих объемов поставок сырья в ЕС и запасов в подземных хранилищах хватит для прохождения зимы. Однако необходимость существенного пополнения запасов летом вызывает опасения.

Европейские государства не выживут без российского голубого топлива. На это обратил внимание президент Сербии Александр Вучич после решения Германии остановить сертификацию проекта «Северный поток — 2».

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Газпром газ uniper
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