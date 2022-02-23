Призеры Олимпиады в Пекине ушли на карантин перед встречей с Путиным

Москва, 23 февраля. Российские спортсмены, выигравшие медали на Олимпиаде в Пекине, ушли на карантин на базе в Новогорске перед встречей с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Встреча олимпийцев с российским лидером может пройти 4 марта. На ней будут присутствовать фигуристы и фигуристки. Отмечается, что им созданы все условия для продолжения тренировок перед чемпионатом мира. Об этом информировал «РБК Спорт» со ссылкой на источник в Олимпийском комитете России (ОКР).

Сборная России по итогам Олимпиады заняла девятое место в общем медальном зачете. Российские спортсмены завоевали шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.

Ранее лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов заявил, что не сможет встретиться с президентом Владимиром Путиным из-за слишком долгого карантина.