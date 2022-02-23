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Путин: Россия получила оружие, которому в мире нет равных

  /   Обновлено: 23 февраля 2022 11:45
Армия
Путин: Россия получила оружие, которому в мире нет равных
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 23 февраля. Российская армия получила вооружение, которому нет равных в мире, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении по случаю празднования Дня защитника Отечества.

По словам главы государства, Россия и дальше намерена создавать и развивать оборонные системы нового поколения.

«Будем и дальше развивать перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и применение искусственного интеллекта», — сказал Путин.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские войска эффективно обеспечивают безопасность страны и защиту ее национальных интересов. Он также поздравил военных и ветеранов с праздником.

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