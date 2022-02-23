Трамп счел «прекрасным» признание Россией независимости ДНР и ЛНР

Вашингтон, 23 февраля. Экс-глава Белого дома Дональд Трамп поддержал решение президента России Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

В эфире радиостанции iHeart Трамп назвал такое решение гениальным.

«Это гениально. Путин объявил большую часть Украины независимой. Это прекрасно», — прокомментировал ситуацию бывший президент США.

Ранее Совет Федерации ратифицировал договор о дружбе и сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками. Законодатели поддержали принятую в Госдуме инициативу.