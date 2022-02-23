Давид Манукян признался, что растолстел после липосакции

Москва, 23 февраля. Музыкальный исполнитель дава (настоящее имя — Давид Манукян) сообщил, что снова набрал вес.

По словам Манукяна, вместо рельефного пресса у него снова появился живот. Только год назад блогер сделал операцию по удалению лишнего жира, которая обошлась ему в миллион рублей.

«Если ты жрешь, то лишний вес возвращается. Надо держать форму, заниматься спортом. Это то, чего я не делаю. Я отожрался. Был месяц, в котором я сказал ребятам, мол, никакой работы. Я просто жрал», — рассказал экс-бойфренд певицы Ольги Бузовой в эфире Муз-ТВ.

Певец сообщил, что снова вернулся к тренировкам. К Манукяну постоянно приезжает тренер, чтобы проследить за его спортивными успехами. Дава ежедневно занимается физическими упражнениями.

Рэпер прошел процедуру липосакции в 2021 году ради кубиков на животе. Такое решение он принял после расставания с Бузовой. Манукяну понравился результат операции, а его врач отметил, что блогер не смог бы добиться такого эффекта сам из-за состояния здоровья.

Ранее после продолжительного отпуска в Дубае Дава задумался об отношениях с близкими. Музыкант призвал поклонников не забывать о родителях.