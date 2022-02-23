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Теннисиста Зверева дисквалифицировали с турнира в Акапулько из-за неспортивного поведения

  /   Обновлено: 23 февраля 2022 11:39
Спорт
Теннисиста Зверева дисквалифицировали с турнира в Акапулько из-за неспортивного поведения
Global Look Press  /  Xin Yuewei/XinHua

Акапулько, 23 февраля. Немецкий теннисист Александр Зверев снят с турнира в Акапулько на фоне неспортивного поведения по окончании матча в парном разряде.

Как сообщает пресс-служба ATP, во втором круге соревнования 24-летний немец должен был встретиться с соотечественником Петером Гоевчиком, но из-за дисквалификации его соперник прошел в четвертьфинал турнира без борьбы.

Ранее сообщалось, что первая ракетка мира Новак Джокович не может пересечь границу США для участия в теннисном турнире в Индиан-Уэллсе. Американское законодательство не разрешает въезд не вакцинированным от коронавируса гражданам. Серб ранее по этой же причине был вынужден пропустить Australian Open.

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спорт теннис александр зверев
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