Теннисиста Зверева дисквалифицировали с турнира в Акапулько из-за неспортивного поведения

Акапулько, 23 февраля. Немецкий теннисист Александр Зверев снят с турнира в Акапулько на фоне неспортивного поведения по окончании матча в парном разряде.

Как сообщает пресс-служба ATP, во втором круге соревнования 24-летний немец должен был встретиться с соотечественником Петером Гоевчиком, но из-за дисквалификации его соперник прошел в четвертьфинал турнира без борьбы.

Ранее сообщалось, что первая ракетка мира Новак Джокович не может пересечь границу США для участия в теннисном турнире в Индиан-Уэллсе. Американское законодательство не разрешает въезд не вакцинированным от коронавируса гражданам. Серб ранее по этой же причине был вынужден пропустить Australian Open.