Главы ЛНР и ДНР сообщили о возможном увеличении эвакуированных при ухудшении ситуации

Ростов-на-Дону, 23 февраля. Количество граждан, которых эвакуируют из Луганской и Донецкой народных республик, может увеличиться до полумиллиона человек.

Ухудшение оперативной обстановки в Донбассе может привести к увеличению эвакуированных граждан. Тогда число беженцев достигнет полумиллиона. Об этом рассказал врио главы МЧС России Александр Чуприян в ходе селекторного совещания ЕР в Ростове-на-Дону со ссылкой на сообщение глав ЛНР и ДНР. Он также заявил об отсутствии организационных проблем с размещением эвакуированных граждан.

«Мы фиксируем, что поток чуть уменьшился. Два главы написали на меня письма, что в случае ухудшения оперативной обстановки, количество эвакуированных людей будет полмиллиона», — сказал Чуприян.

Врио главы МЧС России добавил, что более 500 эвакуированных в Россию жителей республик Донбасса обратились за медицинской помощью. Врачи госпитализировали 76 беженцев.