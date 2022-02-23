Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 февраля 12:39
12:38
Общество
Леонид Якубович заявил, что у России «выработались антитела» к санкциям Запада
12:38
Политика
Украина после признания ЛДНР пригрозила депутатам Госдумы санкциями сроком на десять лет
12:34
Экономика
Стоимость газа в ЕС превысила 960 долларов за тысячу «кубов» впервые с 14 февраля
12:33
Происшествия
Пропавшую в Ачинске женщину обнаружили мертвой у местного рынка
12:33
Экономика
Украина приостановила импорт белорусской электроэнергии
12:33
Экономика
Концерн Uniper дал прогноз по влиянию украинского кризиса на стоимость энергии
12:33
Весь мир
ФАН публикует эксклюзивные кадры военной подготовки резервистов в Донецке
12:30
Происшествия
Жительница Адыгеи получила 8,5 года колонии за финансирование «Исламского государства»
12:29
Экономика
Власти Крыма подсчитали объем убытков от водной блокады
12:28
Политика
Затулин рассказал о последствиях западных санкций против депутатов Госдумы
Все новости

Главы ЛНР и ДНР сообщили о возможном увеличении эвакуированных при ухудшении ситуации

  /   Обновлено: 23 февраля 2022 11:39
Общество
Главы ЛНР и ДНР сообщили о возможном увеличении эвакуированных при ухудшении ситуации
Пресс- служба МЧС по Ростовской области

Ростов-на-Дону, 23 февраля. Количество граждан, которых эвакуируют из Луганской и Донецкой народных республик, может увеличиться до полумиллиона человек.

Ухудшение оперативной обстановки в Донбассе может привести к увеличению эвакуированных граждан. Тогда число беженцев достигнет полумиллиона. Об этом рассказал врио главы МЧС России Александр Чуприян в ходе селекторного совещания ЕР в Ростове-на-Дону со ссылкой на сообщение глав ЛНР и ДНР. Он также заявил об отсутствии организационных проблем с размещением эвакуированных граждан.

«Мы фиксируем, что поток чуть уменьшился. Два главы написали на меня письма, что в случае ухудшения оперативной обстановки, количество эвакуированных людей будет полмиллиона», — сказал Чуприян.

Врио главы МЧС России добавил, что более 500 эвакуированных в Россию жителей республик Донбасса обратились за медицинской помощью. Врачи госпитализировали 76 беженцев.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Главы ЛНР и ДНР сообщили о возможном увеличении эвакуированных при ухудшении ситуации
беженцы ЛНР днр эвакуация
Комментировать