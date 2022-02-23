Премьер-министр утратившего легитимность Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дбейба в очередной раз отказался передать контроль над Ливией новой исполнительной власти.

В четверг, 10 февраля, Палата представителей единогласно и законно проголосовала за избрание Фатхи Башаги главой формируемого кабмина, поскольку действующий не выполнил обязательства перед гражданами и не подготовил страну к выборам. Изначально проведение голосования запланировали на 24 декабря 2021 года, но организуемый ПНЕ плебисцит сорвался.

При этом срок полномочий правительства и премьера завершился в один день с несостоявшимися всеобщими выборами, поэтому парламент избрал новую исполнительную власть. В свою очередь, Дбейба назвал фарсом формирование переходного кабмина и отказался покидать пост.

«Я никоим образом не приму передачу правления», — заверил политик.

Нелегитимный премьер подчеркивал, что международное сообщество поддержало дорожную карту, принятую Ливийским форумом политического диалога. Примечательно, что мероприятие инициировала специальный советник Генерального секретаря ООН американка Стефани Уильямс.

Гражданка США собрала на ЛФПД 75 представителей североафриканской страны, засекретив при этом механизм отбора. Впоследствии оказалось, что более 40 участников форума являлись членами запрещенной в РФ террористической организации «Братья-мусульмане»1.

Встречи в рамках мероприятия завершились неожиданной победой малоизвестного Абд аль-Хамида Дбейбы, которого избрали премьером переходного Правительства национального единства. Так, спецсоветник генсека ООН продвинула к власти контролируемого политика. Цель заключалась в максимальном приближении западных экономик к дешевой ливийской нефти.

Федеральное агентство новостей / wikipedia.org / cgpgrey.com / CC BY 2.0 / Javier Blas / CC BY-SA 3.0 / Global Look Press / Khaled Nasraoui / dpa /

Дбейба, хотя и не появлялся на политической сцене Ливии, тем не менее занимал в прошлом значимые должности. Однако в результате своей деятельности попал под подозрение о коррупции, что постарался скрыть после прихода к власти.

Председатель ПНЕ взял под контроль Ливийское инвестиционное управление, которому поручили отслеживать миллионные активы, похищенные при правлении Муаммара Каддафи, и распределять избыточные нефтяные доходы, полученные от государства.

При этом на фоне вспыхнувшего в стране конфликта власти не переводили LIA никаких денег с 2011 года, а госфонд выявил расположенные за пределами страны активы на сумму около 54 миллиардов долларов. Часть денег еще не заморозили, поэтому средства по-прежнему подвержены риску хищения бывшими ливийскими чиновниками или их семьями и деловыми партнерами.

Ради сохранения контроля Дбейба предоставил базу данных документов инвестиционного управления новому руководству во главе с близким другом Мухаммадом Рамаданом аль-Мансали. Для пущей убедительности нелегитимный премьер в тот же день издал второй указ о передаче LIA в его распоряжение.

Примечательно, что аналогично он поступил и со Службой развития административных центров (ODAC). Крупная государственная организация во времена правления Муаммара Каддафи курировала строительство общественной инфраструктуры и подозревалась в хищении от шести до семи миллиардов долларов.

Среди фигурантов дела — двоюродный брат премьер-министра ПНЕ Али Ибрагим Дбейба, который руководил ODAC с 1989 по 2011 года. Близкого родственника главы переходного правительства заподозрили в создании десятков компаний за рубежом, с которыми Служба развития административных центров затем заключила контракты.

Кроме того, у него имелись банковские счета в Шотландии, Англии, Канаде, на Кипре и Мальте. Позже Али Ибрагим вместе с сыном Усамой инвестировал в недвижимость, в основном в Великобритании. Также двоюродный брат Дбейбы ненадолго попал в красный список Интерпола в 2013 году после ордера на арест, выданного генеральным прокурором Ливии.

Шотландские прокуроры все еще выясняют, как именно члены семьи главы ПНЕ «отмыли» десятки миллионы фунтов стерлингов через страну. Раскрытие дела сделало бы случившееся крупнейшим случаем мошенничества в истории северного графства.

При этом Абд аль-Хамид Дбейба завоевал доверие Муаммара Каддафи и по его поручению с 2007 года руководил другой государственной фирмой — Ливийской инвестиционно-девелоперской компанией (LIDCO), которая в партнерстве с иностранными организациями регулярно получала контракты от ODAC.

Продвижение Дбейбы, окутанного коррупционными скандалами в прошлом, на пост главы переходного правительства выгодно США, чья представительница курировала Ливийский форум политического диалога. Вашингтон рассчитывает сохранить доступ к местной нефти, которая после сентября 2020 года по заниженным ценам продается, в том числе через американских трейдеров. При этом Национальная нефтяная корпорация рассчитывается с американскими компаниями, участвующими в добыче углеводородов, без учета каких-либо скидок.

Расхищение нефтяных доходов происходит при непосредственном участии Стефани Уильямс и Абд аль-Хамида Дбейбы. В результате такого союза премьер ПНЕ не только обогащается за счет государственных средств, но и удерживает власть, пользуясь поддержкой западных правительств.

1 Организация запрещена на территории РФ.