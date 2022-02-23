ВСУ за 15 минут подвергли обстрелам три населенных пункта в ДНР

Донецк, 23 февраля. Подразделения ВСУ 23 февраля за 15 минут обстреляли три населенных пункта на территории ДНР.

В сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) говорится, что киевские силовики выпустили более 20 мин калибра 120 мм.

Ранее сообщалось, что четверо военнослужащих Народной милиции ДНР получили ранения в результате обстрелов со стороны ВСУ. По словам защитников республики, украинская сторона применяет крупнокалиберную артиллерию.