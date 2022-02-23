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Украинского «Отечества» не было никогда: депутат Федоров о том, что «защищают» солдаты ВСУ
Политика
Украинского «Отечества» не было никогда: депутат Федоров о том, что «защищают» солдаты ВСУ
Федеральное агентство новостей  / 

Украинского «Отечества» не было никогда, равно как и украинской нации. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Евгений Федоров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что издал указ о призыве резервистов в «особый для страны период».

«Защитой «Отечества» действия этих резервистов, если они будут призваны в армию, назвать будет нельзя, — заметил Федоров. — Украина — это всего лишь государство, а понятие «Отечества» применимо лишь к тем странам, которые были образованы по результатам Второй мировой войны».

По словам депутата, на постсоветском пространстве существует лишь русско-советская нация.

«Украинского «Отечества» не было никогда»: депутат Федоров о том, что «защищают» солдаты ВСУ
Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

«Украинское государство в принципе незаконно, поскольку Киев вместе с подконтрольными ему территориями вышел из состава СССР, — заметил парламентарий. — И это большая проблема, поскольку беззаконие порождает беззаконие. Коллапс 1991 года привел к конфликтам и войнам»

Ранее политолог Дмитрий Вородин вспомнил о судьбе украинского проекта столетней давности.

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россия украина федоров
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