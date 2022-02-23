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Hudson Institute: Путин преподал жесткий урок Западу в ответ на насмешки над Россией

Политика
Hudson Institute: Путин преподал жесткий урок Западу в ответ на насмешки над Россией
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Вашингтон, 23 февраля. Российский лидер Владимир Путин преподал жесткий урок странам Запада в ответ на многолетние насмешки над РФ, считает американский академик Уолтер Рассел Мид.

В публикации для издания Hudson Institute он пишет, что отношения между Россией и Западом резко ухудшились, в том числе из-за ситуации вокруг Украины. Москва обратилась к США и другим странам НАТО с предложениями по гарантиям безопасности, а также признала независимость ЛНР и ДНР. На этом фоне западные лидеры изо всех сил пытаются отреагировать на российскую активность, но пока безрезультатно, передает «ПолитРоссия».

«Россия, держава, над которой западные лидеры насмехались и высмеивали на протяжении десятилетий, перехватила дипломатическую и военную инициативу в Европе, и Запад до сих не может с этим ничего поделать», — говорит эксперт.

Уолтер Рассел Мид подчеркнул, что Путин жестко ответил на попытки западных стран заломить руки России. Он напомнил, что санкции США и антироссийские провокации не принесли желаемого результата. Можно предположить, что в ближайшем будущем ситуация не изменится и Путин продолжит обыгрывать своих противников, удивляя их очередными неожиданными ходами.

«Мы очень далеки от серьезной политики в отношении России, и весьма вероятно, что на данном этапе Путин продолжит переигрывать своих западных соперников», — подытожил он.

Ранее стало известно, что Венесуэла полностью поддерживает Россию относительно ее действий по Донбассу. Стоит отметить, что политолог Яков Кедми рассказал, какие сигналы РФ отправила Западу и пояснил, почему теперь мирпорядок уже никогда не будет прежним, передает Infox.

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