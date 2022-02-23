«Национализация наших элит»: депутат Федоров о положительном влиянии новых санкций

Ради блага России на ее границах образца 1945 года должен быть установлен Железный занавес. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Евгений Федоров.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, комментируя на своей странице в одной из социальных сетей новые антироссийские санкции, заявил, что попавшие под их действие депутаты Госдумы больше не смогут «ходить по магазинам в Милане». Кроме того, им придется «забыть о вечеринках в Сен-Тропе».

«Обострение на международной арене, которое мы сейчас видим, полезно для нас, поскольку оно структурирует российские элиты и делает их более национальными, что, безусловно, является огромным плюсом, — заметил Федоров. — По сути, с признанием ДНР и ЛНР и последовавшими за этим санкциями сделан серьезный шаг к восстановлению нашего Отечества в границах 1945 года!»

Федеральное агентство новостей /

Вместе с тем депутат признал, что на Западе «это понимают».

«Поэтому чиновники там и не стали вводить более жесткий пакет ограничительных мер, которые могли бы сделать своеобразный «железный занавес» для наших элит», — подчеркнул парламентарий.

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