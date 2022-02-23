Премьер Канады Трюдо объявил о введении санкций против России после признания ЛДНР

Оттава, 23 февраля. Канада вводит первый раунд экономических ограничительных мер в отношении Российской Федерации на фоне признания Донецкой и Луганской народных республик, рассказал премьер-министр страны Джастин Трюдо.

По его словам, Оттава запретит гражданам страны любые финансовые взаимодействия с республиками Донбасса. Помимо этого, уточняется, что Канада вводит санкции в отношении членов российского парламента, голосовавших за признание ДНР и ЛНР.

«Мы запретим канадцам вести операции с покупкой российского госдолга, введем дополнительные санкции в отношении госбанков России и запретим любые финансовые операции с ними», — подчеркнул Трюдо.

Ранее член комитета Европарламента по безопасности и обороне Эрве Жювен заявил, что кризис на Украине можно будет урегулировать. По его словам, для этого Киев должен оперативно согласится признать автономию ДНР и ЛНР, сообщал телеканал «360».

Помимо этого, политолог Александр Перенджиев рассказал, что Украина не оставила России выбора, поэтому президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета республик Донбасса. Так эксперт объяснил, почему признание ЛДНР стало одним из ключевых решений России.