Своевременное решение: зачем Россия эвакуирует своих дипломатов с Украины

Накал противостояния между НАТО и Россией нарастает на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом ФАН рассказал политолог Владимир Киреев.

Эвакуация дипломатов

Россия в самое ближайшее время эвакуирует персонал посольства с Украины. Об этом заявили в МИД РФ.

«В сложившихся обстоятельствах наша первоочередная задача — позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках посольства и генеральных консульств», — говорится в тексте заявления.

mid.ru / Пресс-служба МИД РФ

Российские дипломаты не раз становились объектами агрессии, а здание дипломатической миссии в Киеве подвергалось нападениям, как и генконсульства в Одессе, Львове и Харькове.

Провокации и теракты

Как отметил Владимир Киреев, решение МИД РФ о вывозе персонала из Киева продиктовано опасениями как провокаций со стороны радикалов, так и возможностью террористических актов со стороны спецслужб США и Великобритании. Последние могут быть замаскированы под действия экстремистов.

«Геополитическое противостояние между Москвой и НАТО, площадкой для которого стала бывшая советская республика, делает возможным использование всего арсенала средств борьбы времен холодной войны. Это и похищения, и провокации, и теракты, и дезинформация. Обе стороны уже плотно вошли в колею повторяющихся образов поведения», — пояснил Владимир Киреев.

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Он отметил, что все это происходит на фоне усталости и разочарования украинского общества. Решение российского МИД можно считать своевременным.

«Накал борьбы между Вашингтоном, Лондоном — с одной стороны, и Москвой — с другой, только нарастает. Поэтому невозможно исключать никаких сценариев развития ситуации, в том числе превращения сотрудников посольства в заложников и живых мишеней», — заключил Владимир Киреев.

С апреля 2014 года на территории Украины идет гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с государственным переворотом, который произошел в стране.

В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Комментируя действия российского лидера, Василий Небензя обратил внимание, что Кремль по-прежнему открыт к контактам, однако не допустит очередной кровавой бойни в дружественных ЛНР и ДНР.