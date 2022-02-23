Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 февраля 12:38
12:34
Экономика
Стоимость газа в ЕС превысила 960 долларов за тысячу «кубов» впервые с 14 февраля
12:33
Происшествия
Пропавшую в Ачинске женщину обнаружили мертвой у местного рынка
12:33
Экономика
Украина приостановила импорт белорусской электроэнергии
12:33
Экономика
Концерн Uniper дал прогноз по влиянию украинского кризиса на стоимость энергии
12:33
Весь мир
ФАН публикует эксклюзивные кадры военной подготовки резервистов в Донецке
12:30
Происшествия
Жительница Адыгеи получила 8,5 года колонии за финансирование «Исламского государства»
12:29
Экономика
Власти Крыма подсчитали объем убытков от водной блокады
12:28
Политика
Затулин рассказал о последствиях западных санкций против депутатов Госдумы
12:27
Спорт
В «Химках» объяснили нехваткой эмоций назначение Юрана тренером команды
12:27
Армия
19FortyFive: российский танк «Армата» будет «настоящим зверем» на поле боя
Все новости

Клинцевич: Россия взяла на себя обязательства по защите жителей ЛДНР от агрессии Украины

Армия
Клинцевич: Россия взяла на себя обязательства по защите жителей ЛДНР от агрессии Украины
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 23 февраля. Решение Совфеда об использовании ВС РФ за рубежом является закономерным продолжением указа президента страны Владимира Путина о признании суверенитета ЛДНР, заявил экс-сенатор Франц Клинцевич.

Политик объяснил, зачем Совфед разрешил использовать ВС РФ в Донбассе. По его словам, российские войска при необходимости смогут предоставить защиту республикам от агрессии. Он отметил, что Россия фактически взяла на себя обязательства по обеспечению безопасности жителей ЛНР и ДНР, которые в последнее время столкнулись с прямой угрозой геноцида со стороны Украины.

«Все последние дискуссии с нашей стороны направлены лишь на то, чтобы Украина не начала зачистку республик. И сегодня в силу определенной неадекватности и совершенной несамостоятельности властей Украины есть большая вероятность, что поступит команда извне приступить», — говорит Клинцевич.

Стоит подчеркнуть, что обстановка в Донбассе существенно обострилась в последние месяцы. ВСУ стянули к линии соприкосновения тяжелое вооружение и сформировали ударную группировку. Из-за угрозы вторжения Киева из ЛДНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей. Однако сейчас, когда принято решение о возможном использовании в регионе ВС РФ, любые провокации и проявления агрессии будут оперативно пресекаться миротворцами.

«Сначала мы разговаривали, потом уговаривали, потом объясняли им. А сейчас, дойдя до красной черты, просто серьезно предупреждаем, что больше так продолжаться не будет. Мы людей защитим», — подытожил эксперт.

Ранее политический советник Сергей Маркелов назвал правильным решение о предоставлении военной помощи Донбассу. Путин накануне заявил, что российские войска не пойдут в регион «прямо сейчас», передает телеканал «360».

Вернуться назад
Все новости / Армия / Клинцевич: Россия взяла на себя обязательства по защите жителей ЛДНР от агрессии Украины
россия донбасс клинцевич войска
Комментировать