Клинцевич: Россия взяла на себя обязательства по защите жителей ЛДНР от агрессии Украины

Москва, 23 февраля. Решение Совфеда об использовании ВС РФ за рубежом является закономерным продолжением указа президента страны Владимира Путина о признании суверенитета ЛДНР, заявил экс-сенатор Франц Клинцевич.

Политик объяснил, зачем Совфед разрешил использовать ВС РФ в Донбассе. По его словам, российские войска при необходимости смогут предоставить защиту республикам от агрессии. Он отметил, что Россия фактически взяла на себя обязательства по обеспечению безопасности жителей ЛНР и ДНР, которые в последнее время столкнулись с прямой угрозой геноцида со стороны Украины.

«Все последние дискуссии с нашей стороны направлены лишь на то, чтобы Украина не начала зачистку республик. И сегодня в силу определенной неадекватности и совершенной несамостоятельности властей Украины есть большая вероятность, что поступит команда извне приступить», — говорит Клинцевич.

Стоит подчеркнуть, что обстановка в Донбассе существенно обострилась в последние месяцы. ВСУ стянули к линии соприкосновения тяжелое вооружение и сформировали ударную группировку. Из-за угрозы вторжения Киева из ЛДНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей. Однако сейчас, когда принято решение о возможном использовании в регионе ВС РФ, любые провокации и проявления агрессии будут оперативно пресекаться миротворцами.

«Сначала мы разговаривали, потом уговаривали, потом объясняли им. А сейчас, дойдя до красной черты, просто серьезно предупреждаем, что больше так продолжаться не будет. Мы людей защитим», — подытожил эксперт.

Ранее политический советник Сергей Маркелов назвал правильным решение о предоставлении военной помощи Донбассу. Путин накануне заявил, что российские войска не пойдут в регион «прямо сейчас», передает телеканал «360».