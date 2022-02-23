Глава Минфина Франции Ле Мэр призвал не использовать слово «вторжение» для Украины

Париж, 23 февраля. Франция выступает за дипломатическое решение украинского кризиса и призывает взвешивать высказывания на эту тему. Об этом заявил глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр.

Ранее президент США Джо Байден использовал слово «вторжение», описывая ситуацию на Украине. Ле Мэр не согласился с этим высказыванием. По его мнению, подобное слово не подходит к обстановке.

«Вторжение — это вторжение. И я думаю, что это неподходящее слово для этой ситуации (на Украине. — прим. ФАН). Мы посмотрим, какие шаги далее будет предпринимать президент Путин», — высказался он в эфире телеканала BFMTV.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР. Затем Совфед объявил о решении использовать Вооруженные силы РФ в Донбассе.