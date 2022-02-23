В Киеве заявили, что Зеленский рискует стать последним президентом Украины

Российская Федерация признала Донецкую и Луганскую народные республики, однако у президента Украины Владимира Зеленского все еще есть шанс спасти страну от полного распада. С таким мнением выступила заслуженный юрист Украины Марина Ставнийчук.
Президент России Владимир Путин в специальном телеобращении к гражданам объявил об официальном признании Донецкой и Луганской народных республик. Он назвал это «давно назревшим решением». После этого он с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником подписал договоры о сотрудничестве.
Во вторник, 22 февраля, парламенты Донецкой и Луганской народных республик ратифицировали документы, во второй половине дня — это сделали и депутаты Госдумы РФ единогласно. «За» проголосовали все 400 присутствующих депутатов. Документ ратифицировали и члены Совета Федерации.
Однако для Украины еще не все потеряно, заявила юрист Марина Ставнийчук. По ее словам, у Киева еще есть шансы разрешить ситуацию, однако для этого потребуется начать прямой диалог с Российской Федерацией.
«Сегодня все еще многое зависит от Украины, а точнее — от того, что мы будем делать дальше. Сегодня мы имеем понимание того, что Минских соглашений больше нет. Но еще не все потеряно, поскольку остался «нормандский формат». Он, конечно, привязан к Минским соглашениям, однако этой площадкой можно все еще воспользоваться», — сказала она.
Также Марина Ставнийчук заявила, что Зеленский рискует стать последним президентом Украины, поскольку, если он не предпримет решительных шагов, страна может полностью развалиться.
«Владимиру Зеленскому сегодня нужно четко понять: либо он хочет быть президентом Украины, который сохранит государство в действующих границах, либо он хочет быть лидером, при котором страна распадется. Сейчас Зеленский, прежде всего, должен определиться, проконсультироваться со всеми странами-партнерами. Но он должен также иметь внутренние убеждения», — резюмировала юрист.
Признание ДНР и ЛНР Россией стало возможным из-за нездоровой политики Киева, которая может обернуться для страны печальными последствиями — развалом Украины. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.