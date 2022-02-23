В Киеве заявили, что Зеленский рискует стать последним президентом Украины

Российская Федерация признала Донецкую и Луганскую народные республики, однако у президента Украины Владимира Зеленского все еще есть шанс спасти страну от полного распада. С таким мнением выступила заслуженный юрист Украины Марина Ставнийчук.

Президент России Владимир Путин в специальном телеобращении к гражданам объявил об официальном признании Донецкой и Луганской народных республик. Он назвал это «давно назревшим решением». После этого он с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником подписал договоры о сотрудничестве.

Во вторник, 22 февраля, парламенты Донецкой и Луганской народных республик ратифицировали документы, во второй половине дня — это сделали и депутаты Госдумы РФ единогласно. «За» проголосовали все 400 присутствующих депутатов. Документ ратифицировали и члены Совета Федерации.

Однако для Украины еще не все потеряно, заявила юрист Марина Ставнийчук. По ее словам, у Киева еще есть шансы разрешить ситуацию, однако для этого потребуется начать прямой диалог с Российской Федерацией.

«Сегодня все еще многое зависит от Украины, а точнее — от того, что мы будем делать дальше. Сегодня мы имеем понимание того, что Минских соглашений больше нет. Но еще не все потеряно, поскольку остался «нормандский формат». Он, конечно, привязан к Минским соглашениям, однако этой площадкой можно все еще воспользоваться», — сказала она.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Также Марина Ставнийчук заявила, что Зеленский рискует стать последним президентом Украины, поскольку, если он не предпримет решительных шагов, страна может полностью развалиться.

«Владимиру Зеленскому сегодня нужно четко понять: либо он хочет быть президентом Украины, который сохранит государство в действующих границах, либо он хочет быть лидером, при котором страна распадется. Сейчас Зеленский, прежде всего, должен определиться, проконсультироваться со всеми странами-партнерами. Но он должен также иметь внутренние убеждения», — резюмировала юрист.

Признание ДНР и ЛНР Россией стало возможным из-за нездоровой политики Киева, которая может обернуться для страны печальными последствиями — развалом Украины. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.