Румыния не видит причин для проблем с поставками газа из-за ситуации на Украине

Бухарест, 23 февраля. Трудностей со снабжением Румынии природным газом в случае обострения ситуации на Украине не предвидится, считает министр энергетики республики Вирджил-Даньел Попеску.

По словам чиновника, импорт топлива может быть быстро перенаправлен на другие маршруты. Кроме того, он напомнил, что отопительный сезон скоро заканчивается, и страна может обеспечить внутренние потребности в газе за счет собственных ресурсов. При этом правительство анализирует и другие источники поставок, помимо посредников «Газпрома», добавил Попеску.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее опроверг распространяемую западными СМИ информацию о возможном вторжении российских войск на украинскую территорию. В то же время представитель Кремля не исключил провокации со стороны Украины для оправдания подобных заявлений. Песков предупредил, что попытки силового решения кризиса будут иметь самые серьезные последствия.

Президент Сербии Александр Вучич накануне заявил, что страны Европы не смогут выжить без российского газа. По его словам, стоимость топлива на уровне 2000 долларов за тысячу кубометров является неподъемной для многих государств.