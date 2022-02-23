Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 февраля 14:08
14:06
Армия
Экс-депутат Рады Царев посоветовал ВСУ бежать без оглядки из Донбасса
14:05
Общество
Видеохостинг YouTube заблокировал канал главы ДНР Пушилина
14:05
Происшествия
Толкнувшему школьника в стену учителю из Хабаровска вынесли приговор
14:05
Политика
Сивков: Всего один ход России может усмирить ВСУ и закончить конфликт в Донбассе
14:03
Политика
Власти Украины вводят дополнительные ограничения на погранучастках с РФ и Белоруссией
14:02
Общество
Украинец: Люди в Харькове, Днепропетровске и Одессе хотят домой ― в Россию
14:02
Армия
Народная милиция ДНР: ВСУ обстреляли три населенных пункта за 50 минут
14:01
Происшествия
В Петербурге мошенник убедил пенсионерку отдать 300 тыс. рублей за «спасение» дочери
14:01
Спорт
Збигнев Бонек предупредил, что ФИФА накажет Польшу в случае бойкота матча с Россией
14:00
Общество
Артисты ЦАТРА положительно восприняли назначение Кустурицы на должность главного режиссера
Все новости

Лунный календарь на 23 февраля от журнала Elle
Общество
Лунный календарь на 23 февраля от журнала Elle
piqsels.com  /  piqsels

В разных уголках Земли, от арктической тундры до южноамериканских джунглей, от зеленых холмов британских островов до песков Египта археологи находили похожие друг на друга лунные календари. Такой вид календаря является самым древним.

По одной версии, он был изобретен шумерами в IV–III тысячелетии до н. э., по другой — он появился в обиходе сибирских якутов или жителей острова Никобар вблизи берегов Малайзии примерно полмиллиона лет назад. Это о многом говорит: значит, разные народы обладали одним инструментом, который действительно помогал, и кто знает, возможно, именно он был предоставлен им самим создателем нашего мира.

Сегодня тоже можно воспользоваться подсказкой древнейшего календаря. При этом благодаря современным технологиям сделать это очень просто. Так, например, журнал Elle публикует лунный календарь каждый день с полным описанием того, что и как нужно делать — и что делать не рекомендуется.

Луна сейчас находится в знаке Скорпиона. Это означает, что день будет очень продуктивным, но только в том случае, если человек будет больше делать, чем говорить.

Не обсуждайте ни с кем свои решения, планы и намерения, которые собираетесь воплотить в жизнь в ближайшем будущем. Откажитесь от соблазна сплетничать. Становиться передатчиком непроверенных слухов сегодня лучше не стоит. Иногда лучше помолчать.

Займитесь информационной гигиеной. Если ваши необдуманные слова вдруг выйдут за пределы ближайшего окружения — ждите беды. Сплетня запросто может выйти из-под контроля, а доверие кого-то из значимых для вас людей потом вряд ли можно будет вернуть.

А вот информация, которую человек будет добывать сам, получать из уроков, книг и других источников, станет очень полезной в будущем. Так что думайте головой и помните важное правило дня:

«Молчание — золото».

Эта неделя завершает последнюю фазу лунного цикла, поэтому для облегчения своей жизни сейчас идеально будет сократить свои долги, выполнить все обязательства и избавиться от чего-то ненужного. С рабочего места лучше убрать все лишнее, расчистить пространство в шкафах и на столах. Из меню тоже можно выкинуть ненужные и токсичные продукты.

Ночью можно прибегнуть к практике осознанных сновидений. Сегодня они будут осознанны как никогда.

Ранее астролог Тиана Атлас перечислила самые удачные даты для поиска партнера в 2022 году.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Лунный календарь на 23 февраля от журнала Elle
прогнозы гороскоп лунный календарь молчание — золото
Комментировать