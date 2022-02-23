Лунный календарь на 23 февраля от журнала Elle

В разных уголках Земли, от арктической тундры до южноамериканских джунглей, от зеленых холмов британских островов до песков Египта археологи находили похожие друг на друга лунные календари. Такой вид календаря является самым древним.

По одной версии, он был изобретен шумерами в IV–III тысячелетии до н. э., по другой — он появился в обиходе сибирских якутов или жителей острова Никобар вблизи берегов Малайзии примерно полмиллиона лет назад. Это о многом говорит: значит, разные народы обладали одним инструментом, который действительно помогал, и кто знает, возможно, именно он был предоставлен им самим создателем нашего мира.

Сегодня тоже можно воспользоваться подсказкой древнейшего календаря. При этом благодаря современным технологиям сделать это очень просто. Так, например, журнал Elle публикует лунный календарь каждый день с полным описанием того, что и как нужно делать — и что делать не рекомендуется.

Луна сейчас находится в знаке Скорпиона. Это означает, что день будет очень продуктивным, но только в том случае, если человек будет больше делать, чем говорить.

Не обсуждайте ни с кем свои решения, планы и намерения, которые собираетесь воплотить в жизнь в ближайшем будущем. Откажитесь от соблазна сплетничать. Становиться передатчиком непроверенных слухов сегодня лучше не стоит. Иногда лучше помолчать.

Займитесь информационной гигиеной. Если ваши необдуманные слова вдруг выйдут за пределы ближайшего окружения — ждите беды. Сплетня запросто может выйти из-под контроля, а доверие кого-то из значимых для вас людей потом вряд ли можно будет вернуть.

А вот информация, которую человек будет добывать сам, получать из уроков, книг и других источников, станет очень полезной в будущем. Так что думайте головой и помните важное правило дня:

«Молчание — золото».

Эта неделя завершает последнюю фазу лунного цикла, поэтому для облегчения своей жизни сейчас идеально будет сократить свои долги, выполнить все обязательства и избавиться от чего-то ненужного. С рабочего места лучше убрать все лишнее, расчистить пространство в шкафах и на столах. Из меню тоже можно выкинуть ненужные и токсичные продукты.

Ночью можно прибегнуть к практике осознанных сновидений. Сегодня они будут осознанны как никогда.

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