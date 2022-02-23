Там нет уважения к свободе слова, решений, волеизъявления: депутат Бессараб о санкциях Запада

Запад продолжает угрожать России санкциями. Не только экономике и производству, но и персонально тем, кто в Государственной думе голосовал за принятие решения по обращению к президенту с вопросом о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик.

ФАН побеседовал с депутатом ГД РФ от «Единой России» Светланой Бессараб, представляющей в нижней палате парламента интересы жителей Краснодарского края. Парламентарий отметила, что санкции, вводимые в отношении нашей страны и некоторых ее граждан, мелочные.