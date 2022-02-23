Там нет уважения к свободе слова, решений, волеизъявления: депутат Бессараб о санкциях Запада

Запад продолжает угрожать России санкциями. Не только экономике и производству, но и персонально тем, кто в Государственной думе голосовал за принятие решения по обращению к президенту с вопросом о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик.
ФАН побеседовал с депутатом ГД РФ от «Единой России» Светланой Бессараб, представляющей в нижней палате парламента интересы жителей Краснодарского края. Парламентарий отметила, что санкции, вводимые в отношении нашей страны и некоторых ее граждан, мелочные.
«Это как-то прозвучало очень мелочно. Мы всегда думали, что Европа славится своей великой культурой, своими мировыми достижениями, а оказывается, все, что ценят сами европейцы — это шоппинг в Милане и различные побрякушки. Но они должны понять, что мы не продаемся. Своих не отдаем и не бросаем, более того — введение таких санкций против каждого из тех, кто голосовал, еще раз подчеркивает, что на деле и на словах уважения к свободе слова, решений, волеизъявления у европейцев сильно расходятся. По крайней мере, у Евросоюза в той части, которая представляет руководство», — заявила Светлана Бессараб.