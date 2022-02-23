Экс-глава Госдепа Помпео назвал Байдена виновником ситуации на Украине

Вашингтон, 23 февраля. Президент США Джо Байден сам дал «зеленый свет» на дальнейшие действия по украинскому кризису. Такое мнение выразил экс-глава Госдепа Майк Помпео.

По словам бывшего госсекретаря США, Байдену нужно было вынудить партнеров по НАТО уделять больше внимания сдерживанию России и усилить давление санкциями. Вместо этого он ввел лишь небольшие ограничения. В частности, Байден мог бы остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», убежден Помпео.

«Я думаю, Владимир Путин, наблюдая за введенными против тех двух частей Украины санкциями, воспринял это как зеленый свет», — высказался экс-глава Госдепартамента.

Помпео считает, что теперь НАТО должна усилить присутствие в Эстонии, Литве и Латвии для их «защиты от России».

Ранее российский посол Анатолий Антонов спрогнозировал последствия санкций против РФ для США и мира. По его словам, карательные антироссийские меры могут серьезно сказаться на мировых рынках.