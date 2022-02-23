Вице-президент Суверенного совета Судана Мухаммад Дагло вылетел в Москву

Хартум, 23 февраля. Первый заместитель председателя Суверенного совета и командующий Сил быстрого реагирования (СБР) Судана Мухаммад Хамдан Дагло вылетел в Россию сегодня утром во главе официальной делегации.

Об этом сообщается на странице СБР в Facebook. Визит состоится по приглашению российской стороны.

Мухаммада Хамдана Дагло сопровождают министры финансов Джибриль Ибрагим, сельского хозяйства и лесных ресурсов — Абу Бакр Омар аль-Бушра, энергетики и нефти — Мухаммад Абдалла Махмуд, полезных ископаемых — Мухаммад Башир Абдалла Абу Наму, а также заместитель главы МИД Надер Юсуф ат-Тайеб и председатель Федерации торговых палат Надер аль-Хилали. В аэропорту Хартума политиков провожал генеральный секретарь Суверенного совета Мухаммад аль-Гали Али Юсуф.

«Визит Мухаммада Хамдана Дагло и сопровождающей его делегации проходит в рамках обмена мнениями и обсуждения путей развития и расширения аспектов сотрудничества между Суданом и Россией в различных областях, а также консультаций по двусторонним, региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес», — говорится в сообщении СБР.

Ожидается, что вице-президент Суверенного совета проведет ряд встреч с официальными лицами РФ. Ранее о предстоящем визите сообщали местные СМИ со ссылкой на источники.