Информационная война против России и Донбасса: как работают украинские «фабрики троллей»

Информационная война против России началась задолго до признания Донецкой и Луганской народных республик. Государственный переворот 2014 года запустил полномасштабную кампанию в медиапространстве самой Украины и ее союзников. Любые действия России очернялись, а мирные жители Донбасса и Крыма преподносились как сепаратисты и террористы.

За восемь лет информационное поле Украины было полностью перекроено: сформировалась многокомпонентная экосистема, которая продвигала нужные заказчику нарративы на всех уровнях, начиная с комментариев в соцсетях и заканчивая проплаченными публикациями в крупнейших СМИ.

И сегодня вся эта экосистема развернута на полную катушку: делается все для того, чтобы оправдать действия украинских властей и выставить народные республики Донбасса и Россию агрессорами.

О том, как ведется информационная война против России, какие «фабрики троллей» для этого задействованы, и какие инструменты использует Украина для достижения своих целей, — в специальном расследовании для ФАН от Telegram-канала «Рыбарь».

Содержимое:

1. Четыре вестника войны

2. «Смута», «Володя» и все-все-все

3. «Объективная» журналистика

4. Заказ от Габсбургов

5. Точные науки

6. «Бот-фермы» шоколадного короля

7. Порошенко — спаситель Украины

8. Имиджевые войны руками «бот-ферм»

9. Донбасские мотивы от бизнеса

10. Единые сети, единое пространство

Четыре вестника войны

Условно все органы информационного противоборства на Украине можно разделить на четыре группы:

государственные медиа;

специализированные структуры силовых ведомств;

информационные сети иностранных государств;

частные «фабрики троллей» и медиа, принадлежащие олигархам.

Все они взаимосвязаны и работают в рамках единой информационной системы, отрабатывающей нужные с точки зрения заказчиков нарративы как в украинском обществе, так и за рубежом.

Одним из важнейших организаторов антироссийских информационных кампаний выступают центры информационно-психологических операций (ЦИПсО) ССО Украины. После государственного переворота 2014 года и фактического перехода Украины под прямое внешнее управление, западные спецслужбы взяли под полный контроль строительство и функционирование как Вооруженных сил Украины, так и спецслужб.

Строительство и работа местных ЦИПсО велась под прямым руководством кураторов из Великобритании. Речь идет об офицерах 77 бригады сил специальных операций, специализирующихся на ведении электронной и психологической войны, которые как минимум с 2018 года находятся на Украине. Впоследствии офицеры ССО Великобритании были усилены представителями Национальных киберсил.

Федеральное агентство новостей /

В Службе безопасности Украины и Министерстве внутренних дел были развернуты аналогичные подразделения, но они играют скорее дополняющую роль и отрабатывают повестку по линии своих ведомств, тогда как основная нагрузка ложится на плечи ЦИПсО.

Если спецслужбы разрабатывают и организуют информационные кампании, то государственные медиа и информационные сети иностранных государств преследуют своей целью их распространение. Основными заказчиками выступают Великобритания и Нидерланды: обе страны являются крупнейшими инвесторами в экономику новейшей Украины, поэтому выстраивание «правильного» информационного освещения — это насущная необходимость для защиты собственных интересов. Главными организаторами выступают британский BBC, признанная иноагентом англо-голландская организация Bellingcat1 и нидерландская Free Press Unlimited.

Федеральное агентство новостей /

Параллельно с запуском специализированных структур на Украине появились частные так называемые «фабрики троллей» и «бот-фермы». В списке заказчиков как украинский Офис президента, так и олигархат (Петр Порошенко, Игорь Коломойский и Ринат Ахметов). Используя подконтрольные СМИ, пиар-агентства и блогеров, бенефициары устраивали одну медиакампанию за другой как для обеления своих интересов, так и для продвижения нужных Украине нарративов.

Сегодня «фабрики троллей» выступают в качестве дополнительного инструмента воздействия на украинскую аудиторию. Масштаб их деятельности несопоставим с объемами работы спецструктур или западных медиа, однако в случае необходимости они подключаются к отработке нужных нарративов.

«Смута», «Володя» и все-все-все

Основными задачами украинских ЦИПсО являются информационный терроризм, разведывательно-подрывная деятельность в медиаполе, а также формирование нужного общественного мнения. Украинским органам информационной борьбы необходимо оказывать наибольшее деструктивное влияние на объект воздействия. Всего таких центров на Украине развернуто четыре, а организационно они входят в состав Сил специальных операций Украины.

21 февраля на Telegram-канале хакерской группы «Берегини» были опубликованы отчеты по психологическим операциям, проведенным личным составов украинских ЦИПсО в последние годы.

Например, психологическая акция «Володя», запущенная в 2021 году, преследовала целью подрыв доверия к военно-политическому руководству России в областях, граничащих с Украиной, а также формирование недоверия к действиям регионального руководства. Специалисты 72 ЦИПсО продвигали тезисы о гибели российских военнослужащих за рубежом, участии ФСБ России в преступных схемах и коррумпированности российских властей.

Федеральное агентство новостей /

Пик информационной кампании пришелся на июнь-сентябрь 2021 года в преддверии дня всеобщих выборов. Специалисты 72 ЦИПсО размещали комментарии в VK и «Одноклассниках», публиковали посты в профильных Telegram-каналах и вбрасывали нужную информацию. Параллельно с этим создавался негативный образ российских силовых структур.

Федеральное агентство новостей /

В начале 2022 года стартовала другая психологическая акция — «Смута». Как следует из названия и официальных документов, главная задача — это дестабилизация социально-политической обстановки в Российской Федерации в период подготовки и проведения президентских выборов в 2024 году.

«Болевыми точками» российского общества назначены ухудшающаяся социально-экономическая обстановка, «экспансионистская политика РФ и ее международная изоляция», коррупция и пандемия COVID-19. Все это должно будет, по замыслу организаторов, привести к социальному взрыву, массовым акциям протестов и гражданского неповиновения.

После публикации стартовых постов их активно начинали комментировать целые сети аккаунтов в социальных сетях. У материалов искусственно увеличивалась значимость, их выводили в топ рекомендаций в социальных сетях. В свой собственный актив специалисты ЦИПсО записывали акции российских оппозиционеров, недовольство населения действиями администраций Москвы и Санкт-Петербурга.

Федеральное агентство новостей /

Помимо Украины усилия ЦИПсО были направлены на расшатывание обстановки на Донбассе — этому посвящены психологические акции «Гном», «Маскарад» и «Феофан». Украинские специалисты сконцентрировали усилия на разжигании панических настроений среди гражданского населения, дискредитации военно-политического руководства ЛДНР и приведении в упадок морального духа военизированных формирований народных республик.

Благодаря созданной сети псевдодонбасских ресурсов и аккаунтов вбрасывалась разноплановая информация, так или иначе способствовавшая достижению этих целей. Среди отчетных документов фигурируют такие посты как «Хуже еще будет», «Фальшивые деньги», «Шахтерские реалии», «Зарплата мужа», «Обеспечьте промышленную безопасность» и многие другие. Все это распространялось через блоги в LiveJournal, ресурсы TJournal и Fishki.net, а также в VK, «Одноклассниках» и Telegram.

Федеральное агентство новостей /

И это лишь малая часть тех операций, которые проводят украинские органы информационно-психологической борьбы.

Помимо проведения информационно-психологических акций в России и на Донбассе разрабатывались планы по созданию молодежных неонацистских группировок (операция «Рейв») на территории ЛДНР для последующей смены власти в народных республиках. Планировалось создание региональной ячейки, которая в перспективе объединила бы подобные движения в странах Закавказья и Балканского полуострова.

Все эти движения объединяет символика «соросовского» сжатого кулака — неофициального символа революций, спонсируемых коллективным Западом.

Федеральное агентство новостей /

Но ни одна из устраиваемых украинскими ЦИПсО акций не получила бы такого резонанса, если бы не подключились западные СМИ и развернутые в Восточной Европе сети распространения контента. Именно они обеспечивали цитирование и максимальное информационное покрытие.

«Объективная» журналистика

Еще в 2016 году в Восточной Европе был запущен проект «Обмен» (он же — проект «Медиасеть») — глобальная сеть обмена контентом между оппозиционными СМИ на постсоветском пространстве. Работа организована по линии нидерландской организации Free Press Unlimited, финансистами выступают признанные нежелательными организациями «Открытое общество»2 и «Национальный фонд в поддержку демократии» Джорджа Сороса, а одним из центральных «узлов» стало украинское издание Hromadske International.

Федеральное агентство новостей /

Помимо «Громадского» в «Обмене» со стороны Украины участвуют издания «Заборона Медиа» и «Новости Донбасса». Учредителем «Новостей» является Донецкий институт информации, который входит в состав «Глобальной сети журналистов-расследователей» (Global Investigative Journalism Network). Позиционируя себя просто как объединение ресурсов, продвигающих жанр расследовательской журналистики в массы, по факту GIJN является еще одной большой сетью по распространению контента и формированию единых тезисов среди организаций.

Перечень спонсоров Global Investigative Journalism Network обширен. В него входит свыше 20 организаций: например, фонд Джорджа Сороса «Открытое общество», нидерландская организация Porticus, принадлежащая немецко-голландской семье Бренникмайеров, а также частный британский благотворительный фонд OAK Foundation, финансирующий «решение глобальных проблем».

Федеральное агентство новостей /

Проект «Обмен» и «Глобальная сеть журналистов-расследователей» — это две взаимосвязанные информационные структуры, у которых единые спонсоры и заказчики нарративов.

Своей целью Донецкий институт информации ставит возвращение Донбасса в состав Украины и распространение украинской точки зрения на некоторые регионы России. Финансируют неправительственную организацию признанный нежелательным на территории России «Европейский фонд в поддержку демократии» Джорджа Сороса и американское агентство USAID.

В партнерах дочерних «Новостей Донбасса», входящих в проект «Обмен», USAID, посольство Германии, МИД Дании и британские think-tank’и.

Федеральное агентство новостей /

Донецкий институт информации генерирует аналитические доклады и оценивает информационную обстановку, после чего через подконтрольные СМИ — «Общественное телевидение Донбасса», «Донбасс медиа» и «Новости Донбасса» — продвигает сформированные тезисы. Ежегодно организация проводит Донбасский медиафорум на территории Украины: на мероприятии отрабатывается взаимодействие в рамках сетей распространения контента и формирование основных «темников» по доведению «точной информации» об Украине и России.

По мере активизации конфликта на Донбассе и интенсификации обстрелов со стороны ВСУ в феврале 2022 года у всех этих проектов сформировались четкие информационные линии. Сооснователь проекта «Обмен» Максим Эристави запустил информационную кампанию про «русский колониализм». В его представлении возможная военная операция ВС РФ на территории Украины — это не что иное, как попытки восстановить Российскую Империю.

Федеральное агентство новостей /

Эристави использовал «антиколониальную» риторику для разжигания ненависти против России и формирования единой информационной линии среди антироссийских СМИ и активистов. В качестве примеров «российского колониализма» приводились украинский голодомор, подавление восстания басмачей в Средней Азии, ликвидация башкирской автономии в 1918 году.

Заказ от Габсбургов

Продвигаемые Эристави тезисы оперативно подхватывали и распространяли сотрудники «расследовательской» организации Bellingcat. Креативный директор Элиот Хиггинс репостил сообщения Максима Эристави, параллельно дезавуируя любые слова российской страны под предлогом «их когда-то поймали за руку на публикации фейков, поэтому сегодня веры их сообщениям нет».

Эти же слова, словно под копирку, продвигают другие сотрудники организации: в их задачи входит дискредитация любых информационных шагов России и ЛДНР.

Вся остальная структура Bellingcat с начала января плотно переключилась на «правильное» освещение происходящего на Украине и Донбассе: это один из основных регионов для организации, чьим первым официальным «кейсом» стало расследование про сбитый малазийский Boeing.

Федеральное агентство новостей /

Глава Bellingcat Христо Грозев выступает на украинском телевидении, а также в качестве приглашенного спикера в российских оппозиционных медиа. С подачи Грозева прозвучала информация как об огромном количестве постановочных видео со стороны России и ЛДНР (поэтому, априори, ни одному видеодоказательству с российской стороны, по его мнению, верить нельзя), так и легализации «инсайдерской информации» о привлечении «наемников» со стороны России.

Параллельно в европейском медиапространстве происходит переписывание истории по заказу от покровителей Bellingcat в Нидерландах — Императорского дома Габсбургов. Например, в начале февраля в немецком еженедельнике «Цайт» появилась комплиментарная статья про героя «Организации украинских националистов» эрцгерцога Уильяма Габсбурга-Лотарингского, которого называют «вновь обнаруженным национальным героем Украины» и местным «Робином Гудом».

Глава Императорского дома Габсбургов Карл Габсбург (он же — спонсор и покровитель главы Bellingcat Христо Грозева) называет всю Россию «наследницей татаро-монгольского ханства», а западную Украину — «исторической вотчиной Австро-Венгрии», которая поддержала страну после Первой мировой войны. Советские пережитки там, по его словам, еще остались, но благодаря реформам их удастся изжить.

Федеральное агентство новостей /

Подобная активизация происходит на фоне переноса всех дипломатических ведомств и чиновничьих аппаратов из Киева во Львов, который некогда был частью империи Габсбургов. Поэтому заказчики Bellingcat прилагают большие усилия не только для демонизации России, но и для исторического оправдания расчленения Украины на «восточную» и «западную».

Точные науки

В подконтрольной Нидерландам Free Press Unlimited — мощнейшем медиахолдинге и кузнице подготовки журналистских кадров — 20 января объявили о вакансии в Free Press for Eastern Europe. Это не более, чем юрлицо, под эгидой которого действует проект «Обмен». В Free Press Unlimited задумались о продвижении медицинской журналистики в рамках проекта SCIENCE+. В команду набирают специалистов по борьбе с дезинформацией и работе с массами. Параллельно организуются тренинги для журналистов.

Федеральное агентство новостей /

Ключевым консультантом и координатором проекта в Центральной и Восточной Европе назначен русофоб Руслан Трад. Болгарина прозвали одним из «умнейших специалистов по российским ЧВК». Этот человек пообещал докопаться до истины и заняться объективной медицинской и научной журналистикой.

Жителей Донбасса Руслан Трад называет «российскими прокси-силами на Восточной Украине», поправляя Reuters, посмевших назвать их коварным словом rebels (англ. повстанцы).

Формальной целью проекта SCIENCE+ провозглашена борьба с дезинформацией в медицинской сфере. В первую очередь речь идет о пандемии COVID-19 и развенчивании мифов о «правильных» и «неправильных» вакцинах.

Однако запуск проекта SCIENCE+ на базе сети обмена контентом между оппозиционными антироссийскими СМИ одновременно с эскалацией на Донбассе наводит на мысли о том, что дело тут не только в вакцинах. Учитывая сирийский опыт и массированные информационные вбросы о применении химического оружия на фронте, с высокой долей вероятности в рамках проекта SCIENCE+ могут проводиться расследования о применении отравляющих веществ на украинском фронте с целью очернения народных республик и России.

Ширма «медицинская журналистика» придумана для того, чтобы добавить этим обвинениям «научного» веса.

«Бот-фермы» шоколадного короля

Традицию использования так называемых «фабрик троллей» заложил экс-президент Украины Петр Порошенко: обладая мощными телеканалами, олигарх выстроил систему лидеров общественного мнения и «бот-ферм», которые поддерживали его инициативы, обеляли его во время судебных процессов и продвигали нужные ему нарративы.

Федеральное агентство новостей /

Команда Порошенко постаралась создать большую многоуровневую сеть влияния в украинском медиаполе. В нее входили телеканалы «Прямой», «5 канал» и «Эспрессо TV», блогеры, сеть сторонников в соцсетях и лояльные эксперты вроде Мирослава Олешко и Юрия Бирюкова. Вдобавок ко всему шли боты, которых поставляло и раскручивало ведущее цифровое агентство Postmen DA Ярослава Ведмидя. Зарегистрированная в Киеве компания специализируется на проведении рекламных кампаний и создании эксклюзивного контента. В 2019 году Петр Порошенко обладал внушительной армией из 20 тысяч активных ботов.

Федеральное агентство новостей /

8 ноября 2021 года Петр Порошенко заявил о том, что акции принадлежащих ему украинских медиаресурсов «Прямой» и «5 канал», в полном объеме были проданы холдингу «Свободные медиа». По информации Deutsche Welle, он все же остался бенефициаром 10% акций двух компаний. Ресурсы продолжают оказывать ему медийную поддержку по сей день.

Федеральное агентство новостей /

Например, в декабре 2021 года опубликован материал о том, как Владимир Зеленский сфабриковал уголовное дело против Петра Порошенко. «5 канал» активно освещает судебные процессы с участием Порошенко, представляя пятого президента Украины только в выгодном свете.

Как таковая «фабрика троллей» в довесок к имеющимся активам сформировалась в самом начале срока Петра Порошенко на посту главы государства. В 2014-2017 годах на странице политика в Facebook появились тысячи оставленных ботами записей. Обычно это были незамысловатые фразы или реплики: например, слова «Ура!», «Круто!» или «Welcome!» в комментариях к постам о награждениях или дипломатическом сотрудничестве с другими государствами. Особой популярностью у ботов пользовались поздравления с украинскими праздниками и патриотические призывы к войне на Донбассе.

На сегодняшний день так называемые «порохоботы» — это одна из самых заметных «фабрик троллей» на Украине. Аналогичные проекты Игоря Коломойского и Рината Ахметова в разы слабее. Основным идеологом «фабрики троллей» стал ветеран украинской политики Игорь Грынив, в 2016 году ставший председателем парламентской фракции «Блок Петра Порошенко». Компанию ему составили медиатехнологи Юрий Стець, Святослав Цеголко, Владимир Горковенко и Олег Медведев, которые формировали информационные линии.

По мере истечения президентского срока команда Порошенко начала использовать «фабрики троллей» не только для прославления своего начальника и критики России, но и борьбы с конкурентами. В 2017 году у главы государства возник конфликт с Михаилом Саакашвили. В 2015-2016 годах грузинский политик был губернатором Одесской области и одним из главных сторонников Петра Порошенко, но после подал в отставку со своего поста. В ответ украинский лидер лишил беглого экс-президента Грузии гражданства и инициировал его уголовное преследование.

На площадке третьей по популярности в стране соцсети Facebook подчиненные Петра Порошенко устроили кампанию против Саакашвили. На страницах активистов и провластных сообществ появились сотни комментариев в поддержку президента и с критикой его политического оппонента. Их оставляли как реальные личности, так и боты, которые просто пересылали написанные другими людьми посты и записи.

С приближением президентских выборов 2019 года команда украинского президента начала устраивать информационные атаки на его критиков и конкурентов по избирательной кампании. В Facebook появилось множество картинок с высмеиванием бывшего премьер-министра страны Юлии Тимошенко, обвинениями олигарха Игоря Коломойского в поддержке сепаратизма и записями с уличением журналиста Матвея Ганапольского в работе на Россию. Впоследствии со всеми этими тезисами сторонники Порошенко обрушились на Владимира Зеленского.

В 2019 году в эфирах телеканала «Прямой» устраивалась активная агитация за Петра Порошенко и велась критика его политических оппонентов (Владимира Зеленского и Юлии Тимошенко).

Однако выиграть президентскую гонку у Владимира Зеленского он так и не смог. А позже порошенковская «фабрика троллей» попала в поле зрения даже американских технологических гигантов: в июле 2020 года Facebook заблокировал 72 пользователя и 35 сообществ, а также 13 аккаунтов в Instagram за подозрительную активность во время избирательных кампаний на Украине. Представители соцсети провели внутреннее расследование и установили связь ботов с нанятым Порошенко агентством Postmen DA.

В 2020 году вместо традиционного показа новогоднего обращения президента Украины (которым на тот момент уже стал Владимир Зеленский) «5 канал» совместно с телеканалом «Прямой» демонстрировал поздравление от Петра Порошенко. В 2020 году ведущий телеканала в программе «Поярков News» также оскорблял Зеленского, членов его семьи и ближайшее окружение.

Несмотря на поражение, Петр Порошенко по-прежнему обладает влиянием и ресурсами для информационных кампаний, в том числе — сетью собственных телеканалов и ручных экспертов.

Порошенко — спаситель Украины

Телеканалы Петра Порошенко провозглашают главной целью «вторжения России» Киев. В материалах подконтрольных экс-президенту Украины СМИ «террористы из ДНР и ЛНР» при поддержке российских военных регулярно атакуют украинские территории. Именно Кремль, с точки зрения журналистов «5 канала», организовал обстрел детского сада в станице Луганской.

Федеральное агентство новостей /

Объявленная эвакуация граждан ЛНР и ДНР преподносится как принудительное мероприятие, из-за которого мирное население Донбасса уже пострадало. Со ссылкой на публикацию «Новой газеты» подробно рассказывается о том, как женщины и дети провели ночь в холодных автобусах и не могли сходить в туалет. А в передаче «Час Ч» открыто сравнивают российского президента с Гитлером, а саму Россию зовут ГУЛАГом.

Неоднократно дается понять, что жители ДНР и ЛНР — если не террористы, то непременно имеют промытые напрочь мозги и неспособность к критическому мышлению. Это демонстрируется в якобы дискуссионном материале, посвященном тому, стоит или не стоит признавать дипломы университетов, действующих на пророссийских территориях (статья завершается критикой подобного намерения).

На телеканале «Прямой» говорят о том, что готовые воевать за свою страну украинцы массово записываются в военкоматы. Запад относится к выступлению Путина с иронией, а в некоторых материалах помимо Владимира Зеленского упоминается позиция Петра Порошенко. Сам пятый президент, согласно опубликованному контенту , уже ведет переговоры с западными партнерами и даже знает (в отличие от Зеленского) как спасти Украину и усилить давление на Россию.

Подсвечивается роль Православной церкви Украины, духовное руководство которой призывает украинцев бороться с русскими врагами во имя украинской государственности до конца и не поддаваться на разговоры о «защите православия».

Мимоходом преподносится мысль о том, что во всем произошедшем есть вина Владимира Зеленского и его заявлений «о преувеличении российской угрозы». Например, цитируется материал издания Politico с вопросами к деятельности украинского президента.

Подконтрольные Петру Порошенко лидеры общественного мнения — Тарас Березовец, ведущий телеканала «Прямой», и Юрий Бирюков, бывший советник экс-президента, — сегодня продвигают нарративы о надвигающейся войне.

Федеральное агентство новостей /

Березовец считает, что «в грядущей войне с Россией» Украине потребуется военная поддержка Запада (в первую очередь, спецслужб), попутно отмечая разочаровывающее поведение нынешних украинских властей. По его словам, именно это является причиной пессимизма как украинского народа, так и политологов.

Юрий Бирюков одним из первых написал о том, что «несколько минут назад регулярные части РФ открыто вторглись на территорию Украины». В 2016 году бывший советник Порошенко прославился сбором гумпомощи для украинских военных, воюющих в зоне АТО, а также публикациями снимков еды с червями и тараканами, которой они вынуждены были питаться на фронте.

Федеральное агентство новостей /

Среди наиболее одиозных высказываний Бирюкова — озвученное желание разогнать с помощью бензопилы Крестный ход верующих Украинской православной церкви (подчиняющейся Московскому патриархату), а также то, что он назвал «ублюдками» военнослужащих, проголосовавших за Владимира Зеленского.

Имиджевые войны руками «бот-ферм»

В 2015 году услугами интернет-троллей на Украине активно пользовались два крупных бизнесмена — Ринат Ахметов и Игорь Коломойский. На кампании в месяц могло уходить до 100 тысяч долларов . Главной задачей сотрудников «бот-фермы» Ахметова была порча имиджа Игоря Коломойского.

Федеральное агентство новостей /

Недельная норма составляла 250 комментариев с человека. В команде их было около десяти — оставляющие комментарии тролли, «популярные блогеры», которые занимались написанием «экспертных» статей, а также аналитик, который мониторил ключевые сайты и составлял список тезисов. Раз в месяц спускались инструкции сверху: как лучше манипулировать мнением читателя.

Федеральное агентство новостей /

Большая часть PR-кампаний была сосредоточена на конкуренции миллиардеров в различных бизнес-сферах и во внутренней политике страны. Однако иногда они затрагивали и международные интересы Украины.

Например, был случай , когда Ахметов лоббировал отказ от российского газа и запускал в информационное пространство тезисы о том, что Коломойский «продает» страну России. Многие журналисты тогда писали материалы по тезисам, которые боты закидывали в сеть. А когда Ахметов и Янукович оказались по разные стороны баррикад, началась кампания и против экс-президента страны.

Федеральное агентство новостей /

Игорь Коломойский, который не раз публично обвинял Петра Порошенко в использовании так называемых «порохоботов», в свою очередь, занимался активным продвижением Владимира Зеленского. Причем у кампании был весьма оригинальный посыл: если уж электрик Лех Валенса смог в свое время стать президентом Польши, то чем хуже клоун из телевизора?

Помимо «бот-ферм» тогда подключили и крупнейшую на Украине медиагруппу «1+1 медиа», которую также контролирует Коломойский. При этом главным аргументом стала предвзятость: раз президенты-олигархи и воры украинцев давно не смущают, то почему должен бывший КВНщик?

Федеральное агентство новостей /

Еще несколько аргументов в поддержку нынешнего президента Незалежной звучали так: Зеленский — новое лицо в украинской политике; остальные политики надоели, нужны свежие лица; Зеленский — эффективный управленец , который с нуля построил большой и очень успешный бизнес; Зеленский — человек умеренных взглядов и просто классный парень , который близок к народу.

Сегодня ресурсы Коломойского и Ахметова целиком переключились на обсуждение информации на Донбассе. Несмотря на показательное отстранение Коломойского от участия в заседаниях наблюдательного совета канала «1+1», владелец медиахолдинга до сих пор продолжает оказывать значительное влияние на средства массовой информации страны.

Федеральное агентство новостей /

Донбасские мотивы от бизнеса

Входящее в медиагруппу «1+1 медиа» информационное агентство УНИАН активно освещает события, связанные с эскалацией конфликта на российско-украинской границе. Эвакуацию жителей ДНР и ЛДНР в Россию на портале называют «депортацией». А власти Донецкой и Луганской народных республик якобы принудительно вывозят гражданское население на российские территории, что должно рассматриваться как военное преступление. В сети также распространяется информация о том, что администрации ДНР и ЛНР препятствуют перемещению беженцев на территории, подконтрольной Киеву.

Федеральное агентство новостей /

Еще одним примером «фейкньюс» является статья, «разоблачающая» факт принудительной мобилизации населения Донбасса. Со ссылкой на главу Минобороны Резникова, УНИАН сообщает о применении пыток в случае отказа вступить в ряды армии. А жители Донбасса, оказывается, «не хотят сражаться с украинской армией», однако ни доказательств, ни примеров дезертирства издание привести не смогло.

Массовый исход олигархов из Украины, продолжающийся до сих пор, издание и вовсе объясняет их «пророссийской ориентацией». Депутаты от партии «Слуга народа» якобы вернулись в страну после своего отъезда, а вот «Оппозиционная платформа — За жизнь» лишилась не менее 12 представителей, которые в Киев возвращаться не собираются. Исключительно комплиментарное отношение к партии Зеленского вполне объяснимо — Коломойский продолжает оказывать президенту мощную информационную поддержку.

Схожую повестку продвигает входящее в медиахолдинг онлайн-издание «Главред». 19 февраля на медиа-ресурсе появилась статья о прибытии в Донецк «вагнеровцев» с целью организации теракта. Будто совместно с российскими спецслужбами они готовились ко взрыву жилых домов, а вину за это планировалось возложить Украину.

Федеральное агентство новостей /

Не обошли стороной и тему беженцев. Сразу несколько статей рассказывают о нечеловеческих условиях, в которых содержатся переселенцы с Донбасса, а также о потоках людей, возвращающихся на территорию Украины.

После того, как на повестке дня оказалось признание Россией ДНР и ЛНР, «Главред» принял попытку спасти шаткое положение украинских элит с помощью оптимистичных прогнозов. Бывший постпред президента в Крыму Борис Бабин рассказывает о неизбежном проигрыше Москвы. А вот видеоблогер убеждает зрителей в бесполезности и даже вреде Минских соглашений, от исполнения которых Украину освободил приказ Путина.

Игорю Коломойскому также принадлежит издание «Бабель», отрабатывающее абсолютно те же тезисы. А вот как оно освещает аварию на Луганской ТЭС: «российская армия обстреляла город Счастье».

Федеральное агентство новостей /

Журналистам «Бабеля» вторят и сотрудники телеканала 34, принадлежащего Ринату Ахметову: обстрел города, по их cловам, произвели «российские оккупационные войска». Правда, это одна из немногих актуальных новостей на портале. В остальном же повестка сосредоточена на более «насущных» вопросах: кто представит Украину на Евровидении и как правильно загадать желание 22.02.2022 .

Зато статьи про Луганскую ТЭС под обстрелом и беженцев, которых «гонят как скот в Россию», есть на другом ресурсе Рината Ахметова, осуществляющем вещание для жителей республик, — на портале «Сигма». А канал «Донбасс» даже запустил специальный проект «Голоса Мирных», в рамках которого жители смогут открыто рассказать свою личную историю и тем самым освободиться от бремени молчания. На сегодняшний день собрано 13 тысяч свидетельств очевидцев вооруженного конфликта. Цель – собрать и сохранить 100 тысяч таких историй до 2025 года.

Федеральное агентство новостей /

Правда, большинство из них – это хвалебные оды Фонду Рината Ахметова, который поставляет гуманитарную помощь. Когда-то на «Донбассе» транслировали программы социальной направленности и развлекательный контент. Теперь ведущие говорят исключительно на мове и по большей части про обстрелы .

Единые сети, единое пространство

Показательное переключение даже частных «фабрик троллей» с внутренней политики и украинских дрязг на внешний контур и «российскую агрессию» лишний раз подтверждает очевидный факт: все медиаактивы Украины действуют в рамках единой информационной сети. В мирное время они переключаются на «развлечение» украинской общественности новостями и грызней жабы с гадюкой, тогда как в военное время показывают поразительное единодушие.

Началось это даже не в 2014-2015 годах, а раньше — чего только стоят СМИ, входящие в проект «Обмен» и активы олигархов. Работая в связке с мировыми информационными структурами и спецслужбами, украинские медиа и «фабрики-троллей» являются одним из мощнейших инструментов воздействия на информационную повестку России.

И их целью, конечно, ставится не только и не столько защита от мнимой «российской агрессии», что лишний раз подтверждают скоординированные с российской оппозицией акции на территории России и планы по расшатыванию обстановки на территории РФ.

Учитывая огромное количество инвестиций и дотаций в местную инфраструктуру по линии Великобритании и Нидерландов, всю эту информационную экосистему никто сворачивать, конечно, не будет. Вне зависимости от развития ситуации на востоке Украины ее будут планомерно усиливать и укреплять, активизируя информационное давление на Российскую Федерацию и попытки дискредитации России.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

2 Генпрокуратура признала одноименную организацию нежелательной на территории РФ.