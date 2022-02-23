Палестинский подросток погиб в стычке с израильскими военными в районе Вифлеема

Вифлеем, 23 февраля. Министерство здравоохранения Палестины сообщило о гибели 14-летнего подростка в результате стычки с военнослужащими израильской армии (ЦАХАЛ).

«Мухаммад Шехаде, 14 лет, был убит в результате обстрела израильских сил в Аль-Хадере в районе Вифлеема», — сказано в заявлении.

Местный активист Ахмад Салах утверждает, что израильские солдаты открыли огонь, не пытаясь задержать Шехаде, а затем не позволяли скорой помощи добраться до него.

#Israeli forces fatally shot a 14-year-old #Palestinian teenager Tuesday near Bethlehem in the occupied West Bank



The teen, identified as Mohammed Shehadeh, was accused by the Israeli military of throwing a Molotov cocktail before being shot by soldiers https://t.co/tiJVyDqL95 — Randa HABIB (@RandaHabib) February 23, 2022

В ЦАХАЛ же подтвердили смерть подростка, однако уточнили, что он являлся одним из трех подозреваемых, которые в течение почти месяца забрасывали случайные проезжающие машины бутылками с горючей смесью. Солдаты появились в данном районе для проведения «контртеррористической операции».

«Войска действовали, чтобы остановить их. Был открыт огонь по одному из подозреваемых, который бросил коктейль Молотова в проезжающие машины. Подозреваемый был ранен», — говорится в комментарии.

Дополнительно отмечается, что солдаты оказали раненому первую помощь, что подтверждается видеоматериалами. Однако этого оказалось недостаточно, и он скончался.

Israeli forces shot and killed a 14-year-old Palestinian boy near Bethlehem in the occupied West Bank.



Israel claims it was a "counterterrorism activity."



Its troops killed at least 76 Palestinian children last year, last week shooting a teen in the head at protests near Jenin. pic.twitter.com/Ei5lSgwUgM — AJ+ (@ajplus) February 22, 2022

Израильская правозащитная группа «Бецелем» заявила, что в 2021 году в столкновениях с ЦАХАЛ на Западном берегу погибли 77 палестинцев. Более половины убитых якобы не были причастны ни к каким нападениям.

Палестино-израильский конфликт уходит корнями в историю создания Израиля. По плану ООН, территория между Евфратом и Средиземным морем должна была разделиться на еврейское и арабское государства при международном контроле Иерусалима. В конце ноября 1947 года, на следующий день после провозглашения еврейского государства, арабская коалиция выступила с войной против него, однако потерпела поражение. При этом Израиль приобрел новые территории за счет арабской Палестины, спровоцировав отток мусульманского населения из этих мест.

Федеральное агентство новостей /

Оставшиеся у арабов Западный Берег и сектор Газа (оставлен в 2005 году) оказались заняты ЦАХАЛ в 1967 году после очередного обострения. С точки зрения международного права это считается оккупацией, а между арабами и евреями постоянно происходят стычки.

Чаще всего в таких ситуациях погибают молодые палестинцы. Это связано с тем, что они активно забрасывают силовиков камнями, бутылками с зажигательной смесью, петардами и так далее без оценки сопутствующих рисков.

Схожий случай произошел в октябре 2021 года в городе Бейт-Джала: солдаты открыли огонь по палестинцам, кинувшим в их автомобиль коктейль Молотова. В результате один погиб, еще один оказался задержан. Убитому была оказана первая помощь, однако спасти его жизнь не удалось.