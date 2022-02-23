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Соцсеть Трампа Truth Social обвинили в цензуре

Весь мир
Соцсеть Трампа Truth Social обвинили в цензуре
Global Look Press  /  Christoph Dernbach / dpa

Вашингтон, 23 февраля. Американский радиоведущий правого толка Стью Питерс пожаловался на цензуру в новой соцсети экс-президента Дональда Трампа — Truth Social. Сообщение появилось на его канале в Telegram.

Питерс рассказал, что он написал критичный пост, в котором призвал «судить и казнить» главного американского эпидемиолога Энтони Фаучи из-за ситуации с обязательной вакцинацией. После чего его запись была скрыта с пометкой «неприятный контент».

«Хотите знать, что я написал? Я написал: "Люди в нашем правительстве, ответственные за то, что позволяют убивать наших детей этими опасными уколами COVID, должны быть отданы под суд и казнены"», — поделился ведущий.

Несмотря на то, что платформа Трампа обещала быть «свободной от цензуры», приложение все равно должно соответствовать политике Apple в отношении контента, иначе оно рискует быть удаленным. Магазин запрещает «неприемлемый контент», включая контент, который «поощряет насилие».

Трамп создал свою платформу Truth Social после того, как его аккаунты удалили из Twitter и Facebook. Приложение сразу после выхода возглавило список популярных загрузок в американском AppStore. Сообщается, что оно было автоматически установлено на устройства тысяч пользователей, оформивших предзаказ.

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