Соцсеть Трампа Truth Social обвинили в цензуре

Вашингтон, 23 февраля. Американский радиоведущий правого толка Стью Питерс пожаловался на цензуру в новой соцсети экс-президента Дональда Трампа — Truth Social. Сообщение появилось на его канале в Telegram.

Far-right radio host Stew Peters claims he’s been “censored on Truth Social,” while including a picture of a “sensitive content” notice over one of his posts. pic.twitter.com/FWBOJAfpwp