Соцсеть Трампа Truth Social обвинили в цензуре

Вашингтон, 23 февраля. Американский радиоведущий правого толка Стью Питерс пожаловался на цензуру в новой соцсети экс-президента Дональда Трампа — Truth Social. Сообщение появилось на его канале в Telegram.

Far-right radio host Stew Peters claims he’s been “censored on Truth Social,” while including a picture of a “sensitive content” notice over one of his posts. pic.twitter.com/FWBOJAfpwp — Zachary Petrizzo (@ZTPetrizzo) February 22, 2022

Питерс рассказал, что он написал критичный пост, в котором призвал «судить и казнить» главного американского эпидемиолога Энтони Фаучи из-за ситуации с обязательной вакцинацией. После чего его запись была скрыта с пометкой «неприятный контент».

«Хотите знать, что я написал? Я написал: "Люди в нашем правительстве, ответственные за то, что позволяют убивать наших детей этими опасными уколами COVID, должны быть отданы под суд и казнены"», — поделился ведущий.

Несмотря на то, что платформа Трампа обещала быть «свободной от цензуры», приложение все равно должно соответствовать политике Apple в отношении контента, иначе оно рискует быть удаленным. Магазин запрещает «неприемлемый контент», включая контент, который «поощряет насилие».

Трамп создал свою платформу Truth Social после того, как его аккаунты удалили из Twitter и Facebook. Приложение сразу после выхода возглавило список популярных загрузок в американском AppStore. Сообщается, что оно было автоматически установлено на устройства тысяч пользователей, оформивших предзаказ.